WP: Дональд Трамп решил пойти на уступки Китаю

Старший научный сотрудник Майкл Соболик в беседе с журналистами отметил, что Трамп ведет себя так, как будто его в большей степени заботит доступ американского бизнеса к китайскому рынку, чем вопросы национальной безопасности в контексте отношений с Пекином.