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WP: Дональд Трамп решил пойти на уступки Китаю

Перед возможной встречей с Си Цзиньпином президент США Трамп приостановил введение новых мер экспортного контроля в отношении Китая, сообщает WP.

Источник: Аргументы и факты

После напряженных торговых переговоров, прошедших на этой неделе, и в ожидании возможной встречи главы США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, администрация американского лидера заметно скорректировала свой подход к Пекину. К такому выводу пришли журналисты The Washington Post (WP).

По информации издания, полученной от более чем десяти действующих и бывших американских должностных лиц, лидеру Тайваня отказали в ранее запланированных транзитных остановках на территории Соединенных Штатов в следующем месяце. Кроме того, было приостановлено внедрение новых мер, регулирующих экспорт в Китай.

«Они не сказали однозначного “нет”, но выдвинули столько ограничений для остановок Лай Циндэ, что стало ясно: они не хотят этого», — уточняется в статье.

Согласно источнику газеты, предложение Пентагона о предоставлении военной помощи Тайваню якобы недавно передали в Белый дом, однако ответа по нему не последовало. Критики президента США выражают беспокойство и по поводу смягчения администрацией Трампа ограничений на продажу полупроводников для искусственного интеллекта в Китай.

Старший научный сотрудник Майкл Соболик в беседе с журналистами отметил, что Трамп ведет себя так, как будто его в большей степени заботит доступ американского бизнеса к китайскому рынку, чем вопросы национальной безопасности в контексте отношений с Пекином.

Накануне Трамп в шутку допустил, что может управлять Шотландией после президентского срока в США.

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