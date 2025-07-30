WP: Дональд Трамп решил пойти на уступки Китаю

После напряженных торговых переговоров, прошедших на этой неделе, и в ожидании возможной встречи главы США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, администрация американского лидера заметно скорректировала свой подход к Пекину. К такому выводу пришли журналисты The Washington Post (WP).
По информации издания, полученной от более чем десяти действующих и бывших американских должностных лиц, лидеру Тайваня отказали в ранее запланированных транзитных остановках на территории Соединенных Штатов в следующем месяце. Кроме того, было приостановлено внедрение новых мер, регулирующих экспорт в Китай.
«Они не сказали однозначного “нет”, но выдвинули столько ограничений для остановок Лай Циндэ, что стало ясно: они не хотят этого», — уточняется в статье.
Согласно источнику газеты, предложение Пентагона о предоставлении военной помощи Тайваню якобы недавно передали в Белый дом, однако ответа по нему не последовало. Критики президента США выражают беспокойство и по поводу смягчения администрацией Трампа ограничений на продажу полупроводников для искусственного интеллекта в Китай.
Старший научный сотрудник Майкл Соболик в беседе с журналистами отметил, что Трамп ведет себя так, как будто его в большей степени заботит доступ американского бизнеса к китайскому рынку, чем вопросы национальной безопасности в контексте отношений с Пекином.
Накануне Трамп в шутку допустил, что может управлять Шотландией после президентского срока в США.