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Стало известно, как санкции США против России ударят по всему миру

Потенциальные американские ограничения на покупку российских энергоресурсов столкнутся с системными сложностями и ударят по глобальному рынку энергоносителей. Такое мнение высказал ведущий специалист ИНЭИ РАН Вячеслав Кулагин в интервью «Ленте.ру».

Источник: Life.ru

«У торговых партнёров России есть действующие контракты, а вторичные санкции США — не основание для их разрыва», — отметил эксперт.

Особую проблему, как отмечает Кулагин, представляет зависимость ключевых экономик от российских поставок. Реализация проекта «Сила Сибири» критически важна для китайской промышленности и коммунального сектора, тогда как Турция и другие страны также привязаны к действующим газовым контрактам.

Энергетик предположил, что любые санкционные меры будут содержать многочисленные исключения — Вашингтону невыгоден общемировой скачок цен на нефть, который неизбежно отразится и на американских потребителях. По оценкам эксперта, такие ограничения могут дестабилизировать глобальные рынки, создав эффект бумеранга для экономики США.

Напомним, что президент США Дональд Трамп сократил сроки для урегулирования украинского конфликта с 50 до 10−12 дней, угрожая Рф новыми санкциями. Он заявил, что не намерен долго ждать решения вопроса. Как следствие, индексы Московской биржи перешли от роста к снижению на 0,93%, опустившись до 2746,24 пункта. При этом курс доллара впервые с мая превысил 81 рубль.

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