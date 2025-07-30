Стало известно, как санкции США против России ударят по всему миру

Напомним, что президент США Дональд Трамп сократил сроки для урегулирования украинского конфликта с 50 до 10−12 дней, угрожая Рф новыми санкциями. Он заявил, что не намерен долго ждать решения вопроса. Как следствие, индексы Московской биржи перешли от роста к снижению на 0,93%, опустившись до 2746,24 пункта. При этом курс доллара впервые с мая превысил 81 рубль.