Между тем глава департамента споров и расследований компании S-RM Септимус Нокс полагает, что до тех пор, пока «существует рынок для дешевой российской нефти», государствам, поддерживающим Киев, будет «очень трудно оказывать финансовое давление на Москву». Россия, по словам эксперта, «добилась успеха в переориентации с ЕС на КНР, Индию и Турцию», которые превзошли союз по объему импорта энергоносителей.