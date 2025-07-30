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Уничтожение пунктов дислокации ВСУ у Волчанска и Родинского сняли с воздуха

Под удар попал также склад с боеприпасами противника под Новопавловкой.

Источник: Аргументы и факты

Кадры уничтожения пунктов временной дислокации ВСУ в окрестностях городов Волчанск Харьковской области и Родинское ДНР опубликовал Telegram-канал «Изнанка».

По информации источников канала, под Волчанском ракета поразила пункт дислокации 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. В районе Родинского в результате удара бомбами ФАБ-1500 уничтожен ПВД 14-й бригады особого назначения украинской Нацгвардии.

Также сообщается о поражении артиллерией склада боеприпасов ВСУ под Новопавловкой.

Ранее появились сообщения о нанесении удара по складам боекомплектов и укрепленным точкам ВСУ в Харькове.