Уничтожение пунктов дислокации ВСУ у Волчанска и Родинского сняли с воздуха

Кадры уничтожения пунктов временной дислокации ВСУ в окрестностях городов Волчанск Харьковской области и Родинское ДНР опубликовал Telegram-канал «Изнанка».
По информации источников канала, под Волчанском ракета поразила пункт дислокации 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. В районе Родинского в результате удара бомбами ФАБ-1500 уничтожен ПВД 14-й бригады особого назначения украинской Нацгвардии.
Также сообщается о поражении артиллерией склада боеприпасов ВСУ под Новопавловкой.
Ранее появились сообщения о нанесении удара по складам боекомплектов и укрепленным точкам ВСУ в Харькове.