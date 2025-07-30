Ситуацию на рынке жилья обсудили в Законодательной думе Хабаровского края

Одной из проблем жилищной сферы в Хабаровском крае остается дисбаланс между темпами строительства и развитием социальной инфраструктуры. Николай Шевцов отметил, что комфортное жилье — это не только современные благоустроенные квартиры, но и социальные услуги в пешей доступности: детские сады, школы и больницы, которые должны быть в каждом крупном микрорайоне. Массовое строительство многоэтажных ЖК без создания сопутствующей инфраструктуры, в том числе транспортных сетей, провоцирует рост социального напряжения.