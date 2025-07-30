Ситуацию на рынке жилья обсудили в Законодательной думе Хабаровского края

В Законодательной думе Хабаровского края состоялся «правительственный час», посвященный реализации государственной жилищной политики в регионе. Депутаты обсудили текущую ситуацию на рынке жилья и обозначили наиболее острые проблемы, требующие безотлагательного решения. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
— Доступное и комфортное жилье — это не просто квадратные метры, а фундаментальное условие, определяющее качество жизни граждан, и ключевой фактор обеспечения социальной стабильности, которая выступает мощным стимулом для закрепления населения в регионе, — открыл заседание председатель Законодательной думы Хабаровского края Николай Шевцов.
В 2024 году в регионе введено в эксплуатацию более 500 тысяч квадратных метров жилья. В рамках программы «Доступное арендное жилье в ДФО» в Хабаровске построено 340 квартир, в Комсомольске-на-Амуре — 84. По программе поддержки молодых семей право на соцвыплату в размере 30−35% от расчетной стоимости жилого помещения получили более 350 представителей данной категории населения.
Одной из проблем жилищной сферы в Хабаровском крае остается дисбаланс между темпами строительства и развитием социальной инфраструктуры. Николай Шевцов отметил, что комфортное жилье — это не только современные благоустроенные квартиры, но и социальные услуги в пешей доступности: детские сады, школы и больницы, которые должны быть в каждом крупном микрорайоне. Массовое строительство многоэтажных ЖК без создания сопутствующей инфраструктуры, в том числе транспортных сетей, провоцирует рост социального напряжения.
— На сегодняшний день 94% школ в Хабаровске перегружены. Например, в школе № 10 обучается 1240 учеников при нормативе в 400 человек. Так, загруженность учебного учреждения составляет 303%, — рассказал заместитель председателя постоянного комитета Законодательной думы Хабаровского края по вопросам социальной политики Всеволод Мохирев.
Депутаты отметили необходимость взаимодействия органов исполнительной власти с застройщиками и предложили предусмотреть возможность возложения на них социальных обязательств по созданию необходимой инфраструктуры, а также ввести мораторий на точечную застройку МКД и создать специальную комиссию, которая будет проводить ежемесячный мониторинг и согласовывать договоры и соглашения с компаниями до их подписания.