Президент Узбекистана поздравил соотечественников с Днем дружбы народов

Мы по праву гордимся нашими соотечественниками — представителями разных наций и народностей, которые своим честным трудом, патриотическими качествами вносят бесценный вклад в повышение социально-экономического потенциала республики. Они добросовестно трудятся на разных ответственных должностях в государственных и общественных организациях, удостаиваются высоких наград Родины за свою самоотверженную службу. Соотечественники, связавшие свою судьбу и будущее с Узбекистаном, способствуют также укреплению дружбы и сотрудничества между их историческими родинами и нашей страной.