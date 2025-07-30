Президент Узбекистана поздравил соотечественников с Днем дружбы народов

Искренне, от всего сердца поздравляю вас, представителей более 130 наций и народностей, проживающих в нашей стране единой и дружной семьей, и в вашем лице весь наш многонациональный народ с 30 июля — Днем дружбы народов, выражаю всем вам свое глубокое уважение и самые добрые пожелания.
Глава государства отметил, что в стране проводится значительная работа, направленная на развитие межнациональных отношений, как важного фактора мира и стабильности.
Действующие в Узбекистане 157 национальных культурных центров, 42 общества дружбы и более 100 общественных объединений соотечественников за рубежом совместно с государственными организациями республики достигают значительных позитивных результатов в укреплении атмосферы дружбы и толерантности, гармонии национальных и общечеловеческих ценностей, развитии культурно-просветительских связей с зарубежными странами и народной дипломатии.
Мы по праву гордимся нашими соотечественниками — представителями разных наций и народностей, которые своим честным трудом, патриотическими качествами вносят бесценный вклад в повышение социально-экономического потенциала республики. Они добросовестно трудятся на разных ответственных должностях в государственных и общественных организациях, удостаиваются высоких наград Родины за свою самоотверженную службу. Соотечественники, связавшие свою судьбу и будущее с Узбекистаном, способствуют также укреплению дружбы и сотрудничества между их историческими родинами и нашей страной.
Президент также напомнил о том, что национальные культурные центры постоянно принимают активное участие в проведении торжеств, посвященных Наврузу и Дню независимости, которые стали для всех по-настоящему всенародными, очень дорогими праздниками, а также в других массовых мероприятиях.
Отмечаемый всеми нами сегодня праздник — День дружбы народов является еще одной большой возможностью для яркой демонстрации богатой культуры, традиций и обычаев нашего народа, воплотивших в себе идеалы мира, дружбы и добра.
Также Мирзиёев отметил, что на новый уровень подняты дружественные связи с братскими государствами региона, в мировой политике появилось такое понятие, как «Центральноазиатский дух». А установление в марте 2025 года стелы Дружбы на точке стыка границ Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана еще раз подтвердило укрепляющиеся отношения добрососедства и стратегического партнерства.
Мы мобилизуем все возможности для усиления защиты прав и интересов представителей всех наций и конфессий, гордящихся тем, что являются гражданами Республики Узбекистан, а также наших соотечественников за рубежом на основе требований Конституции и законов.
Лидер страны выразил уверенность в том что народ Узбекистана приложит все силы, знания и опыт, талант и мастерство, профессиональный и человеческий потенциал для повышения экономической мощи Родины, роста ее авторитета и статуса на международной арене.
Он пожелал жителям страны крепкого здоровья, новых успехов, семейного счастья, достатка и благополучия.
Пусть всегда процветает наш родной Узбекистан!