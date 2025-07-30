Санду обвинила Россию в подготовке ко вмешательству в парламентские выборы в Молдове

Ранее сообщалось, что на заседании рассматривались «меры по борьбе с информационным манипулированием и иностранным вмешательством в избирательный процесс».
Российская Федерация хочет контролировать Республику Молдова с осени и готовит беспрецедентное вмешательство в выборы в сентябре. Кремль инвестирует в несколько политических структур, чтобы протолкнуть своих людей в парламент.
По её словам, Россия выделит на эти цели 100 миллионов евро. Также Санду обвинила Россию в подготовке кампании по дезинформации. Президент заявила, что Россия «готовит масштабную кампанию дезинформации и очернения, нацеленную против политиков, европейских лидеров и журналистов».
Санду также заявила, что одной из основных платформ для координации действий по дестабилизации в Молдове является Telegram. По её словам, администрация мессенджера игнорирует запросы молдавских властей.
Президент также озвучила 10, по ее мнению, основных «инструментов вмешательства России в молдавские выборы»:
- ️электоральная коррупция.
- кампании информационного манипулирования.
- организация проплаченных протестов.
- кибератаки.
- использование церкви.
- использование мессенджеров, прежде всего, Telegram.
- использование организованной преступности.
- саботаж выборов в диаспоре.
- использование электората в Гагаузии и Приднестровье.
- мобилизация и радикализация онлайн.
По ее словам, за «продажу голоса на выборах» фигурантам может грозить до 15 лет тюрьмы.