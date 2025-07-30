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Санду обвинила Россию в подготовке ко вмешательству в парламентские выборы в Молдове

КИШИНЕВ, 30 июн — Sputnik. По итогам Высшего совета безопасности (ВСБ), который президент Молдовы Майя Санду созвала в среду, 30 июля, глава государства провела брифинг, на котором заявила, что Москва якобы готовит дестабилизацию и фальсификации на осенних парламентских выборах в Молдове.

Источник: Sputnik.md

Ранее сообщалось, что на заседании рассматривались «меры по борьбе с информационным манипулированием и иностранным вмешательством в избирательный процесс».

Российская Федерация хочет контролировать Республику Молдова с осени и готовит беспрецедентное вмешательство в выборы в сентябре. Кремль инвестирует в несколько политических структур, чтобы протолкнуть своих людей в парламент.

заявила Санду

По её словам, Россия выделит на эти цели 100 миллионов евро. Также Санду обвинила Россию в подготовке кампании по дезинформации. Президент заявила, что Россия «готовит масштабную кампанию дезинформации и очернения, нацеленную против политиков, европейских лидеров и журналистов».

Санду также заявила, что одной из основных платформ для координации действий по дестабилизации в Молдове является Telegram. По её словам, администрация мессенджера игнорирует запросы молдавских властей.

Президент также озвучила 10, по ее мнению, основных «инструментов вмешательства России в молдавские выборы»:

  • ️электоральная коррупция.
  • кампании информационного манипулирования.
  • организация проплаченных протестов.
  • кибератаки.
  • использование церкви.
  • использование мессенджеров, прежде всего, Telegram.
  • использование организованной преступности.
  • саботаж выборов в диаспоре.
  • использование электората в Гагаузии и Приднестровье.
  • мобилизация и радикализация онлайн.

По ее словам, за «продажу голоса на выборах» фигурантам может грозить до 15 лет тюрьмы.

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