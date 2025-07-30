Полпред ознакомился с процессом сборки пассажирского авиалайнера МС-21 на Иркутском авиазаводе

Иркутский авиационный завод — одно из ведущих машиностроительных предприятий Восточной Сибири. Возможности завода позволяют выполнять полный цикл работ, включая конструкторскую и технологическую подготовку производства новой авиационной техники, изготовление оснастки, выпуск опытных и серийных самолетов, их наземные и летные испытания, послепродажное обслуживание. Завод введен в строй в 1934 году. За все время существования завода иркутскими авиастроителями собрано порядка семи тысяч самолетов разного назначения.
На предприятии реализуется несколько самостоятельных производственных программ, в том числе выпуск среднемагистрального узкофюзеляжного пассажирского самолета семейства МС-21. Анатолий Серышев посетил цеха, где собирают отечественный авиалайнер, и провел рабочую встречу с руководством завода. В ходе встречи обсуждались перспективы развития предприятия, включая кадровые вопросы. На заводе трудится около 12 тысяч сотрудников, средний возраст которых составляет 39,5 лет.
Инвестиции в человеческий капитал непрерывно наращиваются: от профориентации школьников до обучения в профильных вузах действует система профессионального роста и развития персонала. Ежегодно обучаются, повышают квалификацию и проходят переподготовку около пяти тысяч человек — почти 40% работников завода. Завод является одним из крупнейших налогоплательщиков Иркутской области и вносит значительный вклад в промышленное и социальное развитие региона, развивая комплекс медицинских, оздоровительных, спортивных и досуговых учреждений.
Одним из приоритетов предприятия является снижение экологической нагрузки на уникальный природный комплекс Прибайкалья. Для этого реализуется ряд мероприятий по защите окружающей среды. Особое внимание уделяется внедрению новейших научных разработок и технологий бережливого производства. Полпред также посетил инновационный логистический центр, где сконцентрированы все комплектующие для сборки самолетов МС-21, что позволяет оптимизировать трудозатраты и повысить производительность труда.
«Авиация — стратегически важная отрасль для Сибири. Нам необходимо развивать отечественное авиастроение для обеспечения надежного сообщения между регионами нашей страны, независимо от зарубежных производителей воздушных лайнеров. Развитие авиационной промышленности как одной из наиболее наукоемких отраслей экономики вносит существенный вклад в укрепление технологического суверенитета нашей Родины», — отметил Анатолий Серышев. Он добавил, что необходимо всесторонне поддерживать авиастроительные предприятия и создавать все условия для их успешной работы.