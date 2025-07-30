Полпред ознакомился с процессом сборки пассажирского авиалайнера МС-21 на Иркутском авиазаводе

«Авиация — стратегически важная отрасль для Сибири. Нам необходимо развивать отечественное авиастроение для обеспечения надежного сообщения между регионами нашей страны, независимо от зарубежных производителей воздушных лайнеров. Развитие авиационной промышленности как одной из наиболее наукоемких отраслей экономики вносит существенный вклад в укрепление технологического суверенитета нашей Родины», — отметил Анатолий Серышев. Он добавил, что необходимо всесторонне поддерживать авиастроительные предприятия и создавать все условия для их успешной работы.