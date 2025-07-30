Лукашенко назвал страну — перспективного партнера Беларуси

Александр Лукашенко выразил убеждение в том, что у двух стран есть широкие возможности для раскрытия потенциала межгосударственного взаимодействия. Президент Беларуси подчеркнул: приятно отметить, что история дипломатических отношений между Беларусью и Марокко насчитывает более тридцати лет. Он подтвердил стремление и далее развивать конструктивные связи на благо народов двух стран.