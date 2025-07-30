Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко назвал страну — перспективного партнера Беларуси

Лукашенко поздравил Короля Марокко Мохаммеда VI с национальным праздником — Днем Трона.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко в среду, 30 июля, от имени белорусов и себя лично поздравил Короля Марокко Мохаммеда VI с национальным праздником — Днем Трона и назвал Марокко перспективных партнером Беларуси. Об этом информирует пресс-служба президента.

— Королевство Марокко является перспективным партнером Республики Беларусь в регионе Магриб и во всей Северной Африке, — подчеркнул глава государства.

Александр Лукашенко выразил убеждение в том, что у двух стран есть широкие возможности для раскрытия потенциала межгосударственного взаимодействия. Президент Беларуси подчеркнул: приятно отметить, что история дипломатических отношений между Беларусью и Марокко насчитывает более тридцати лет. Он подтвердил стремление и далее развивать конструктивные связи на благо народов двух стран.

Ранее мы писали, что президент Беларуси Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин с глазу на глаз обсудят вопросы, которые по телефону лучше не обсуждать.

Тем временем Лукашенко сказал, где видит свое место Беларусь.

Кроме того, Минюст объяснил новую систему списывания штрафов без предупреждения в Беларуси.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше