Лукашенко назвал страну — перспективного партнера Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко в среду, 30 июля, от имени белорусов и себя лично поздравил Короля Марокко Мохаммеда VI с национальным праздником — Днем Трона и назвал Марокко перспективных партнером Беларуси. Об этом информирует пресс-служба президента.
— Королевство Марокко является перспективным партнером Республики Беларусь в регионе Магриб и во всей Северной Африке, — подчеркнул глава государства.
Александр Лукашенко выразил убеждение в том, что у двух стран есть широкие возможности для раскрытия потенциала межгосударственного взаимодействия. Президент Беларуси подчеркнул: приятно отметить, что история дипломатических отношений между Беларусью и Марокко насчитывает более тридцати лет. Он подтвердил стремление и далее развивать конструктивные связи на благо народов двух стран.
Ранее мы писали, что президент Беларуси Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин с глазу на глаз обсудят вопросы, которые по телефону лучше не обсуждать.
Тем временем Лукашенко сказал, где видит свое место Беларусь.
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