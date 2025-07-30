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Вице-спикер Заксобрания Челябинской области снялся с осенних выборов

Связаться с Юрием Карликановым, чтобы узнать причины такого решения, пока не удалось.

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Вице-спикер Законодательного Собрания Челябинской области Юрий Карликанов снял свою кандидатуру с предстоящих в сентябре выборов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Заявление поступило. Оно будет рассмотрено на заседании избирательной комиссии региона 31 июля», — прокомментировали в аппарате.

Карликанову 73 года. Он депутат Заксобрания IV-VII созывов. В 2009—2020 годах — первый заместитель председателя ЗСО, затем — просто заместитель.

Имеет государственные награды: орден «Дружбы», медаль Ордена «За заслуги перед Отечеством II степени». Награжден также знаком отличия «За заслуги перед Челябинской областью», медалью Законодательного Собрания Челябинской области «За заслуги в законотворческой деятельности», медалью «Совет Федерации. 20 лет», медалью «За укрепление финансового контроля России» Ассоциации контрольно-счетных органов РФ, Почетной грамотой губернатора Челябинской области и Благодарственным письмом губернатора Челябинской области (2023).

Связаться с Юрием Карликановым, чтобы узнать причины такого решения, пока не удалось.