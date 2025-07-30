Все, кто не с ПАС — гибриды, за свободу выбора — 15 лет тюрьмы, во всем виновата Россия: Таковы выводы президента Молдовы после заседания Высшего совета безопасности

Президентка провела срочную пресс-конференцию по итогам заседания Высшего совета безопасности. Тема традиционная: Россия во всём виновата. На этот раз — сразу во всём.
По ее версии, Москва готовит грандиозную операцию по дестабилизации ситуации в Молдове. В ход, как утверждает Санду, пойдут все инструменты: партия «Шор», фальсификации на выборах, подкуп избирателей, оплата «неправильных» кандидатов (в том числе «проевропейских», но не тех), массовая дезинформация и даже дискредитация «проевропейских журналистов». И всё это — с бюджетом в 100 миллионов евро. Видимо, так дорого нынче стоят фейк-ньюс и билеты на протест.
Президентка предостерегла граждан: если кто-то вдруг решит «продать голос», может загреметь в тюрьму на 15 лет. За убийство дают меньше!
Надо понимать, что под это освобождались места в тюрьмах, откуда с согласия Санду (указ она подписала не глядя) освобождали душегубов и насильников?
А вишенкой на этом предвыборном торте стали платные протесты. Ведь, как говорит молдавская власть, у нас же всё хорошо — значит, если кто-то и выходит на улицы, то, очевидно, только за деньги. Просто по зову совести и от избытка патриотизма — такого в Молдове, конечно, не бывает.
"Российская Федерация хочет контролировать Республику Молдова с осени и готовит беспрецедентное вмешательство в выборы в сентябре.
Кремль инвестирует в несколько политических структур, чтобы протолкнуть своих людей в парламент" — рассказала Григорьевна.
Финансирование избирательной коррупции только через криптовалюты составляет около 100 миллионов евро.
Майя Санду перечислила 10 основных инструментов вмешательства России в молдавские выборы:
1 Электоральная коррупция.
2 Кампании информационного манипулирования.
3 Организация проплаченных протестов.
4 Кибератаки.
5 Использование церкви.
6 Использование мессенджеров, прежде всего, Телеграма.
7 Использование организованной преступности.
8 Саботаж выборов в диаспоре.
9 Использование электората в Гагаузии и Приднестровье.
10 Мобилизация и радикализация онлайн.
После того, как президентка Майя Санду причислила Православную Церковь Молдовы к «врагам евроинтеграции», нет никаких сомнений, что по ходу этой самой евроинтеграции ПЦМ должна быть ликвидирована. Голосуя за PAS, избиратели должны понимать, что голосуют в том числе и за это.
Так называемый суверенистский блок, который не имеет ничего общего с Молдовой, через который хотят продвигать евроскептицизм и поставить Молдову на службу России.
Кроме того:
1. Кто не в списке PAS — гибриды.
2. Кто не поддерживает PAS — гибриды.
3. Кто критикует журналистов PAS — гибриды.
4. Кто критикует «звезд» PAS — гибриды.
Мы думали, что у глупости есть предел, но всё, что мы поняли после этой конференции — это то, что у глупости нет границ.
И ещё, как не упомянуть, что в Молдове наложены 25 тысяч штрафов — каждый от 25 до 37,5 тысяч леев — за якобы продажу голоса на выборах, но собрано всего 15 миллионов леев.
Хотя 25 тысяч штрафов хотя бы по 25 тысяч леев дают 625 миллионов леев. Но в 15 миллионов «помещается» только всего 600 человек по 25 тысяч каждый.
Или из 25 000 штрафов полиция доблестно смогла обосновать лишь 2,5% протоколов?
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