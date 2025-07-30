Все, кто не с ПАС — гибриды, за свободу выбора — 15 лет тюрьмы, во всем виновата Россия: Таковы выводы президента Молдовы после заседания Высшего совета безопасности

А вишенкой на этом предвыборном торте стали платные протесты. Ведь, как говорит молдавская власть, у нас же всё хорошо — значит, если кто-то и выходит на улицы, то, очевидно, только за деньги. Просто по зову совести и от избытка патриотизма — такого в Молдове, конечно, не бывает.