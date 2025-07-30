Трамп не уверен, что его стратегия в отношении России сработает

«Я не знаю, повлияет ли это на Россию, потому что он (президент России Владимир Путин.—»Ъ«) хочет, вероятно, продолжать войну. Но мы введем тарифы и другие меры. Это может повлиять на них, а может и нет», — цитирует господина Трампа NYT.
Газета отмечает, что угрозы ответа США на усиление атак России на Украину также не привели к реальным действия американского лидера. По убеждению NYT, ультиматумы господина Трампа, в том числе уменьшение срока урегулирования, едва ли изменят отношение президента России Владимира Путина к конфликту.
Накануне Дональд Трамп вновь сократил дедлайн по достижению соглашения между Россией и Украиной. Теперь он составляет 10 дней. Американский президент ранее заявлял, что недоволен отсутствием прогресса в разрешении конфликта.