Трамп не уверен, что его стратегия в отношении России сработает

«Я не знаю, повлияет ли это на Россию, потому что он (президент России Владимир Путин.—»Ъ«) хочет, вероятно, продолжать войну. Но мы введем тарифы и другие меры. Это может повлиять на них, а может и нет», — цитирует господина Трампа NYT.