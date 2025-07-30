МИД Китая ответил на угрозы США ввести вторичные санкции против России

В июле американские СМИ сообщали, что международные инвесторы не воспринимают угрозы Трампа о вторичных санкциях против российских энергоносителей всерьез. Такие ограничения могли бы спровоцировать рост цен в самих США, что противоречит предвыборным обещаниям Трампа снизить инфляцию. Его бывший советник по нацбезопасности Джон Болтон и вовсе назвал эти угрозы «смехотворными», подчеркнув, что потенциальные пошлины на российский экспорт «ничего не значат».