МИД Китая ответил на угрозы США ввести вторичные санкции против России

«Китай будет принимать разумные меры энергетической безопасности, исходя из своих национальных интересов. В тарифной войне нет победителей, а принуждение и давление не решат проблем», — сказал он на брифинге.
В конце июня дипломат выступал с похожим заявлением в ответ на слова Дональда Трампа. Президент США тогда выразил надежду, что Пекин начнет покупать нефть у Вашингтона.
Россия много лет подряд остается крупным поставщиком сырой нефти в Китай: согласно официальным статистическим данным, в 2023 году Китай импортировал из России 107 миллионов тонн нефти. По итогам 2024-го Пекин закупил у Москвы 108,47 миллиона тонн нефти на 62,425 миллиарда долларов.
Накануне Трамп заявил, что сокращает установленный им ранее 50-дневный срок для достижения перемирия между Россией и Украиной до десяти дней. В случае провала переговоров он планирует ввести импортные пошлины, санкции либо «что-то другое». При этом американский лидер признал, что не уверен в эффективности рестрикций.
Представитель Кремля Дмитрий Песков называл заявления хозяина Белого дома весьма серьезными и отмечал, что Москве нужно время для анализа. По его словам, Путин прокомментирует слова Трампа, если посчитает нужным.
В июле американские СМИ сообщали, что международные инвесторы не воспринимают угрозы Трампа о вторичных санкциях против российских энергоносителей всерьез. Такие ограничения могли бы спровоцировать рост цен в самих США, что противоречит предвыборным обещаниям Трампа снизить инфляцию. Его бывший советник по нацбезопасности Джон Болтон и вовсе назвал эти угрозы «смехотворными», подчеркнув, что потенциальные пошлины на российский экспорт «ничего не значат».