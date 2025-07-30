Визит Токаева в Турцию: Астана продолжает следовать собственному курсу

По итогам визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Турцию, ряд казахстанских и турецких экспертов-политологов отметили высокий уровень сотрудничества двух стран в самых разных актуальных сферах. При этом отмечается, что Казахстан, не смотря на все вызовы современных геополитических факторов, продолжает проводить многовекторную политику, исходя из собственных интересов.
По мнению казахстанского политолога Данияра Ашимбаева, в условиях логистического и геополитического соперничества по линии Центральная Азия — Закавказье — Малая Азия, Астана по-прежнему следует курсом, который считает нужным и выгодным для себя.
Возникла даже странная ситуация, когда Казахстан подписал одно соглашение о Трансафганской магистрали с Кабулом, а Ташкент — другое. Или постоянное обсуждение Ташкентом и Баку вопросов развития Транскаспийского коридора без участия Ашгабада и Астаны.
Также он напоминает, что в последнее время заметно возросла напряженность в отношениях Баку и Москвы, которая может поставить под угрозу каспийскую логистику. Однако, несмотря на все это, казахстанские власти методично «продавливают» свою повестку.
Министр сельского хозяйства Сапаров на встрече с послом ЕС вел переговоры о поставках казахстанской продукции через порты Прибалтики (куда можно добраться через территорию РФ), а Минторговли и интеграции и МИД провели переговоры с европейцами, в ходе которых вывели поставки казахстанского угля в Европу через Россию из-под санкций ЕС. Про поставки нефти в ФРГ можно уже и не упоминать.
Вот и поезда Касым-Жомарта Токаева в Анкару, по его мнению, была призвана снять возможные противоречия и недопонимания в двусторонних отношениях.
Встреча лидеров двух стран, начавшаяся с посещения мавзолея основателя современного турецкого государства, первого президента страны Мустафы Кемаля Ататюрка, прошла в позитивном ключе, отмечает политолог, а сразу после этого Токаев провел переговоры с крупными турецкими бизнесменами — главами «YDA Holding», «S Sistem Lojistik», «Tiryaki Holding» и «Orzax Group».
Затем состоялась встреча с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, которая перешла в 5-е заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Казахстана и Турции. Нужно подчеркнуть, что главной темой переговоров были вопросы экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.
Отдельно он отмечает, что президент Казахстана приехал на встречу со своим турецким коллегой не с пустыми руками. В ходе переговоров Касым-Жомарт Токаев призвал к увеличению взаимной торговли и сообщил, что «наша страна готова поставлять на турецкий рынок не менее 34 видов продукции на общую сумму 1 миллиард долларов».
Эта своего рода фишка нашего президента — на любой площадке в любой стране мира рекламировать свою экономику и призывать покупать казахстанские товары. На встрече с Эрдоганом он напомнил, что сейчас четверть производимого в Казахстане зерна, треть хлопка и 26% зерновой клейковины уже экспортируются в Турцию.
Не был обойден стороной и вопрос двусторонних инвестиций, которые, по словам Токаева, составили с турецкой стороны в Казахстан 6 миллиардов, а с казахстанской в Турцию — 2,5 миллиарда долларов.
Говоря о логистике, Токаев сообщил, что обсудил с Эрдоганом вопрос увеличения транзита казахстанской нефти по нефтепроводу БТД, а также пригласил турецких инвесторов к активному участию в модернизации транспортной сети Казахстана.
Также президент Казахстана отметил важную роль турецкого лидера в урегулировании российско-украинского конфликта, подчеркнув, что «Казахстан отстаивает необходимость сохранения территориальной целостности всех стран».
Это принцип, которого строго придерживается казахстанский лидер, как известно, является камнем преткновения в некоторых аспектах международных отношений.
По его словам, турецкий лидер не остался в долгу и назвал Казахстан крупнейшей экономикой региона и нашим основным торговым партнером.
В турецком релизе упоминается, что стороны обсудили вопросы обороны, в казахстанском — что говорили про IT, но по большому счету смысл переговоров в том, что оба лидера спокойно разобрали взаимные вопросы, причем никто не выступал в роли просителя или «вассала». Казахстан методично сконцентрировался на интересующих его вопросах и корректно обсудил вопросы хозяина саммита.
Он также отдельно отметил, что высокий уровень сотрудничества двух стран был отмечен тем, что в завершении официального визита в Анкару Эрдоган наградил Касым-Жомарта Токаева высшей наградой страны — Орденом Турецкой Республики.