Визит Токаева в Турцию: Астана продолжает следовать собственному курсу

Министр сельского хозяйства Сапаров на встрече с послом ЕС вел переговоры о поставках казахстанской продукции через порты Прибалтики (куда можно добраться через территорию РФ), а Минторговли и интеграции и МИД провели переговоры с европейцами, в ходе которых вывели поставки казахстанского угля в Европу через Россию из-под санкций ЕС. Про поставки нефти в ФРГ можно уже и не упоминать.