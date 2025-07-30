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В России рассказали, что скрывается за приостановкой помощи ЕС Украине

Европейский союз ставит перед собой цель добиться смены власти на Украине. Такое мнение высказал первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в беседе с «Лентой.ру».

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«Скорее всего, приостановка помощи из-за изменения статуса антикоррупционных органов на Украине — это предлог. Я думаю, что проблема в другом. Они видят, что не в коня корм. Сколько они ни вкладывают в Украину, толку нет. Мне кажется, у них задача смены режима на Украине», — отметил политик.

По мнению сенатора, для реализации этой цели Евросоюз поддержит массовые протесты на Украине. Джабаров указал на парадоксальную ситуацию: за четыре года СВО украинское общество не проявляло массового недовольства, хотя основания для этого были. Внезапно вспыхнувшие акции протеста в июле против ограничений полномочий антикоррупционных ведомств указывают на внешнюю поддержку, считает политик.

Такой ком проблем, который накопился, приведет к тому, что на Украине неминуемо будет смена режима. И поменяет Зеленского именно Евросоюз.

Владимир Джабаров
первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам (цитата по «Ленте.ру»)

Ранее сообщалось, что ЕС поставит на паузу финансовую помощь Киеву. Причиной стало подписание президентом Владимиром Зеленским закона, ограничивающего независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). По информации Bloomberg Евросоюз урежет финансирование Украины до €3 млрд с €4,5 млрд.

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