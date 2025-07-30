В России рассказали, что скрывается за приостановкой помощи ЕС Украине

«Скорее всего, приостановка помощи из-за изменения статуса антикоррупционных органов на Украине — это предлог. Я думаю, что проблема в другом. Они видят, что не в коня корм. Сколько они ни вкладывают в Украину, толку нет. Мне кажется, у них задача смены режима на Украине», — отметил политик.