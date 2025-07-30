В России рассказали, что скрывается за приостановкой помощи ЕС Украине

«Скорее всего, приостановка помощи из-за изменения статуса антикоррупционных органов на Украине — это предлог. Я думаю, что проблема в другом. Они видят, что не в коня корм. Сколько они ни вкладывают в Украину, толку нет. Мне кажется, у них задача смены режима на Украине», — отметил политик.
По мнению сенатора, для реализации этой цели Евросоюз поддержит массовые протесты на Украине. Джабаров указал на парадоксальную ситуацию: за четыре года СВО украинское общество не проявляло массового недовольства, хотя основания для этого были. Внезапно вспыхнувшие акции протеста в июле против ограничений полномочий антикоррупционных ведомств указывают на внешнюю поддержку, считает политик.
Такой ком проблем, который накопился, приведет к тому, что на Украине неминуемо будет смена режима. И поменяет Зеленского именно Евросоюз.
Ранее сообщалось, что ЕС поставит на паузу финансовую помощь Киеву. Причиной стало подписание президентом Владимиром Зеленским закона, ограничивающего независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). По информации Bloomberg Евросоюз урежет финансирование Украины до €3 млрд с €4,5 млрд.