Трамп позволил украинцам остаться в США до окончания конфликта

В апреле 2025 года агентство Reuters опубликовало информацию о том, что администрация Белого дома намерена отозвать у 240 тысяч украинцев, прибывших в США, разрешение на пребывание в стране. Позднее официальный представитель администрации Трампа Кэролайн Левитт заявила, что сообщения об отмене программ для украинских беженцев — это фейк.
28 июля президент США констатировал, что не замечает прогресса в решении украинского кризиса, поэтому намерен сократить срок действия ультиматума в отношении российских властей с 50 до 10−12 дней. По окончанию периода ультиматума политик пообещал ввести антироссийские санкции. Трамп отметил, что перспективы противостояния Москвы и Киева остаются неясными, и объяснил, что будет принимать решения, основываясь на реалиях.
Представитель Кремля Дмитрий Песков 29 июля сообщил, что в России обратили внимание на заявление Дональда Трампа о корректировке сроков урегулирования украинского конфликта.