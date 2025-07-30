Трамп позволил украинцам остаться в США до окончания конфликта

В апреле 2025 года агентство Reuters опубликовало информацию о том, что администрация Белого дома намерена отозвать у 240 тысяч украинцев, прибывших в США, разрешение на пребывание в стране. Позднее официальный представитель администрации Трампа Кэролайн Левитт заявила, что сообщения об отмене программ для украинских беженцев — это фейк.