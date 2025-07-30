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Трамп позволил украинцам остаться в США до окончания конфликта

Американский президент Дональд Трамп заявил, что граждане Украины, въехавшие в США, могут оставаться в стране до момента урегулирования конфликта на Украине. Он уточнил, что правительство и миграционные службы «работают» с украинскими беженцами.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

На вопрос журналистов о предоставлении гражданам Украины убежища республиканец ответил утвердительно. «Полагаю, мы это сделаем», — цитируют Трампа «Ведомости» со ссылкой на ТАСС.

В апреле 2025 года агентство Reuters опубликовало информацию о том, что администрация Белого дома намерена отозвать у 240 тысяч украинцев, прибывших в США, разрешение на пребывание в стране. Позднее официальный представитель администрации Трампа Кэролайн Левитт заявила, что сообщения об отмене программ для украинских беженцев — это фейк.

28 июля президент США констатировал, что не замечает прогресса в решении украинского кризиса, поэтому намерен сократить срок действия ультиматума в отношении российских властей с 50 до 10−12 дней. По окончанию периода ультиматума политик пообещал ввести антироссийские санкции. Трамп отметил, что перспективы противостояния Москвы и Киева остаются неясными, и объяснил, что будет принимать решения, основываясь на реалиях.

Представитель Кремля Дмитрий Песков 29 июля сообщил, что в России обратили внимание на заявление Дональда Трампа о корректировке сроков урегулирования украинского конфликта.

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