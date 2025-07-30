Новым главой Арсеньева стал экс-директор спортивной школы

С начала 2024 года по январь 2025-го он занимал должность начальника управления спорта и молодежной политики администрации Арсеньева. 21 января Угаров был назначен первым заместителем главы. Спустя несколько дней Владимир Пивень, руководивший городом с 2020 года, покинул свой пост. Источники ИА PrimaMedia отмечали, что на пост главы краем согласована кандидатура Сергея Угарова. Впоследствии он стал врио главы, а сейчас избавился от приставки.