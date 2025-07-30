Новым главой Арсеньева стал экс-директор спортивной школы

В приморском Арсеньеве прекратился непродолжительный период безглавия, возникший с внезапной отставкой Владимира Пивеня, покинувшего пост в январе. Новым градоначальником авиационной столицы Приморья, как и предполагало ИА PrimaMedia, стал 40-летний Сергей Угаров, в прошлом директор спортивной школы «Полет». Его кандидатуру на внеочередном заседании 30 июля поддержали депутаты местной думы — сегодня же он вступил в должность.
Конкурсная комиссия, работавшая под председательством директора департамента внутренней политики края Александра Худоложного, вынесла на рассмотрение депутатов две кандидатуры на пост главы: бывшего замглавы города по экономическим вопросам Михаила Соболева (2000−2003 гг.) и врио главы Арсеньева Сергея Угарова.
Оба кандидата представили свои программы развития города и видение решения муниципальных проблем.
«По результатам открытого голосования Сергей Угаров был единогласно избран главой Арсеньевского городского округа. За него проголосовали все 17 депутатов», — говорится в сообщении местной думы.
В тот же день во Дворце культуры «Прогресс» состоялась торжественная церемония вступления в должность. В соответствии с уставом новоизбранный глава произнес слова присяги, подписал ее текст и передал на хранение в думу. Глава избирается на пятилетний срок.
Поздравления новому главе поступили от губернатора Приморья Олега Кожемяко и председателя Заксобрания Антона Волошко. Лично они не участвовали в церемонии.
Со стороны правительства присутствовали Александр Худоложный и министр спорта Жан Кузнецов, что достаточно символично, учитывая спортивное прошлое нового главы. Сергей Угаров, согласно информации открытых источников, является воспитанником спортивной школы «Юность» Арсеньева, где получил спортивную подготовку.
Его карьерный путь также был связан с физкультурой и спортом. В 2016 году Угаров занял должность главного специалиста управления спорта и молодежной политики администрации Арсеньева. Потом возглавил местную спортивную школу «Полет» имени В. И. Манойленко и был ее директором до 2021 года.
С начала 2024 года по январь 2025-го он занимал должность начальника управления спорта и молодежной политики администрации Арсеньева. 21 января Угаров был назначен первым заместителем главы. Спустя несколько дней Владимир Пивень, руководивший городом с 2020 года, покинул свой пост. Источники ИА PrimaMedia отмечали, что на пост главы краем согласована кандидатура Сергея Угарова. Впоследствии он стал врио главы, а сейчас избавился от приставки.