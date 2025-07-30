Мишкинский район Башкирии возглавила Лариса Александрова

Новый глава района является местной уроженкой. Известно, что 52-летняя Лариса Александрова окончила Бирский пединститут и начинала карьеру школьным учителем русского языка и литературы в Мишкино. Более двадцати лет назад она сменила сферу деятельности, возглавив районный отдел записи актов гражданского состояния.