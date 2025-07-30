Губернатор Кубани устроил разнос заместителям из-за отключений света в жару

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев устроил жесткий разговор с подчиненными из-за перебоев с электроэнергией в период аномальной жары. На совещании в мэрии заместитель главы региона Евгений Пергун попытался объяснить отключения дефицитом мощностей, однако это вызвало резкую реакцию губернатора. Этот момент попал на видео (12+), сообщает ИА KrasnodarMedia.
Кондратьев прервал доклад заместителя, задав прямой вопрос о логике развития инфраструктуры.
— Мы одной рукой делаем одно, а другой — делаем другое. Мы умные? Нет. Логичные? Нет, — заявил губернатор.
Он подчеркнул недопустимость ситуации, когда при строительстве новых микрорайонов страдают жители уже существующих.
Особое возмущение главы региона вызвал подход к коммуникации с населением.
Он подчеркнул необходимость системного решения проблемы. Этот инцидент произошел на фоне многочисленных жалоб жителей Кубани на частые отключения электроэнергии в период летней жары, когда кондиционеры работают на максимальной мощности.
По данным МЦУ Краснодара, только накануне в канале центра появились сообщения об аварийном отключении света на десятках улицах краевой столицы.
Как ранее сообщалось, энергетическая система юга России установила новый рекорд потребления электроэнергии, достигнув показателя 21,2 тыс. МВт. Пик пришелся на 14 июля.