Россия не собирается вмешиваться в выборы в Молдавии, заявил Чепа

«Нет, Россия не собирается вмешиваться в предстоящие выборы в Молдавии, это полная ерунда. На сегодняшний день подавляются любые оппозиционные действия, любая партия, которая имеет другую точку зрения по сравнению с Санду, объявляется вне закона, не допускают до выборов. Есть, естественно, большое количество недовольных в Молдавии, и попытки это недовольство свалить на действия России очевидны, и все это видят, все это понимают», — сказал Чепа.