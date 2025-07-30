Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россия не собирается вмешиваться в выборы в Молдавии, заявил Чепа

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Россия не собирается вмешиваться в предстоящие парламентские выборы в Молдавии, заявления президента Молдавии Майи Санду являются попыткой свалить недовольство ее политикой на Россию, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Источник: Sputnik

Ранее Санду после заседания высшего совета безопасности республики заявила, что Россия готовится к вмешательству в молдавские парламентские выборы, при этом она не предоставила никаких доказательств.

«Нет, Россия не собирается вмешиваться в предстоящие выборы в Молдавии, это полная ерунда. На сегодняшний день подавляются любые оппозиционные действия, любая партия, которая имеет другую точку зрения по сравнению с Санду, объявляется вне закона, не допускают до выборов. Есть, естественно, большое количество недовольных в Молдавии, и попытки это недовольство свалить на действия России очевидны, и все это видят, все это понимают», — сказал Чепа.

Узнать больше по теме
Майя Санду: биография действующего президента Молдовы и ее отношение к России
После распада СССР бывшие республики стали самостоятельными государствами. Молдова не исключение. После прихода к власти нового президента политический курс страны значительно изменился. Собрали главное из биографии Майи Санду: кто она такая, какой политики придерживается и чего ожидать от нее России.
Читать дальше