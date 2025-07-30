Мирзиёев призвал сеять то, что не боится ни жары, ни морозов

Он добавил, что хокимы и руководители отрасли не должны оправдываться, ссылаясь на погоду, а адаптироваться к ситуации. Глава государства подчеркнул, для РУз важен каждый экспортный рынок в условиях меняющейся погоды.
Мирзиёев также указал на важность развития экспорта агропродукции из Сурхандарьинской, Ташкентской областей и Каракалпакстана. Эти регионы отстают от других областей по поставкам фруктов и овощей.
За первое полугодие нынешнего года Узбекистан поставил за рубеж продовольствия на $1,3 млрд при годовом приросте на 44%. География экспорта пополнилась 16 государствами.
За три года для выращивания продовольствия выделили 250 тыс. га хлопковых и зерновых земель. Также создано 160 тыс. га садов и виноградников, запущено 1,5 тыс. проектов на $1 млрд.