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«Сердце Молдовы» обвинила PAS в преследовании активистов и вручила ей «повестку»

КИШИНЕВ, 30 июн — Sputnik. Правящая в Молдове партия PAS предпринимает действия по запугиванию и преследованию активистов оппозиционной партии «Сердце Молдовы», об этом было заявлено на протестной акции политсилы, которая прошла перед штаб-квартирой PAS в Кишиневе.

Источник: Sputnik.md

Наших сторонников вызывают на допросы в полицию, в территориях срывают наши баннеры, а пасовские пропагандисты ведут против нас системную кампанию по дискредитации, распространяя грязь и ложь о нашей команде.

заявила на митинге Ирина Влах

Протестующие выразили свое возмущение действиями властей и правоохранителей и призвали силовиков не подчиняться преступным приказам сверху.

Выбор за вами — быть соучастниками преступлений или служить закону, служить своему народу и стране.

отметила активист политсилы Ольга Горбан

В завершение протестной акции и в ответ на атаки и преследования со стороны PAS активисты «Сердца Молдовы» вручили правящей партии «повестку» в народный суд, который, по словам оппозиционеров, состоится 28 сентября — в день всеобщих парламентских выборов.