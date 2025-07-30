«Сердце Молдовы» обвинила PAS в преследовании активистов и вручила ей «повестку»

Наших сторонников вызывают на допросы в полицию, в территориях срывают наши баннеры, а пасовские пропагандисты ведут против нас системную кампанию по дискредитации, распространяя грязь и ложь о нашей команде.
Протестующие выразили свое возмущение действиями властей и правоохранителей и призвали силовиков не подчиняться преступным приказам сверху.
Выбор за вами — быть соучастниками преступлений или служить закону, служить своему народу и стране.
В завершение протестной акции и в ответ на атаки и преследования со стороны PAS активисты «Сердца Молдовы» вручили правящей партии «повестку» в народный суд, который, по словам оппозиционеров, состоится 28 сентября — в день всеобщих парламентских выборов.