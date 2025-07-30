Молдавский политик прокомментировал обвинение Санду в адрес России

Он выразил недоумение в связи с тем, что молдавский Совбез превращается в орган наказания всех, кто выступает против властей. «Формула пещерной демократии нового Совбеза проста: или ты посадишь оппозиционного политика, или на его место в камере сядешь ты! Вместо того чтобы использовать ресурсы спецслужб для защиты молдаван, Майя Санду использует спецслужбы для защиты от молдаван: Служба информации и безопасности проверяет партийные списки, СИБ проверяет артистов», — добавил Филат.