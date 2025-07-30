Молдавский политик прокомментировал обвинение Санду в адрес России

Ранее в среду президент Молдавии бездоказательно обвинила Россию в подготовке к вмешательству в парламентские выборы.
«У всего есть предел, в том числе у лжи. Майе Санду следовало бы хоть попробовать обмануть нас красиво, элегантно, свежо! Когда главный проводник иностранного вмешательства рассказывает об иностранном вмешательстве, это не просто смешно, а оскорбительно. Вместо этого нам по десятому кругу впаривают вчерашнюю шутку, прошлогодний снег, суточные щи, от мертвого осла уши», — написал Филат в своем Telegram-канале.
Он выразил недоумение в связи с тем, что молдавский Совбез превращается в орган наказания всех, кто выступает против властей. «Формула пещерной демократии нового Совбеза проста: или ты посадишь оппозиционного политика, или на его место в камере сядешь ты! Вместо того чтобы использовать ресурсы спецслужб для защиты молдаван, Майя Санду использует спецслужбы для защиты от молдаван: Служба информации и безопасности проверяет партийные списки, СИБ проверяет артистов», — добавил Филат.
Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября.
Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия — под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.