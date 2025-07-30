В Астане создан Совет по туризму

Во время встречи отметили, что в 2024 году вклад туризма в экономику Астаны составил 5,9% (919 млрд тенге). Столицу Казахстана посетили 1,5 млн туристов, в том числе 350 тыс. иностранных. В первом квартале 2025 года турпоток увеличился на 7% (314 тыс. туристов, из которых 68 тыс. — иностранные). Наибольшее число гостей прибывает из России, Китая, Турции, США и Германии. Возрос и пассажиропоток: авиаперевозки — на 9% (2 млн человек), железнодорожные — на 23% (1,2 млн человек).