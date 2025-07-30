В Астане создан Совет по туризму

Первое заседание Совета по туризму Астаны прошло под председательством заместителя акима города Евгения Глотова. Как сообщает официальный сайт акимата, заседание прошло при участии представителей гостиничного и ресторанного бизнеса, транспортной отрасли, туроператоров и медорганизаций.
Во время встречи отметили, что в 2024 году вклад туризма в экономику Астаны составил 5,9% (919 млрд тенге). Столицу Казахстана посетили 1,5 млн туристов, в том числе 350 тыс. иностранных. В первом квартале 2025 года турпоток увеличился на 7% (314 тыс. туристов, из которых 68 тыс. — иностранные). Наибольшее число гостей прибывает из России, Китая, Турции, США и Германии. Возрос и пассажиропоток: авиаперевозки — на 9% (2 млн человек), железнодорожные — на 23% (1,2 млн человек).
Совет по туризму станет постоянной диалоговой площадкой между государственными структурами и представителями отрасли для формирования эффективной туристической политики и продвижения Астаны на внутреннем и международном туристических рынках.
В рамках заседания озвучены следующие приоритетные направления:
— внедрение «умного» туризма и цифровых решений;
— развитие медицинского туризма;
— создание инклюзивной среды;
— создание гастрокластеров;
— продвижение MICE-направления;
— обеспечение круглогодичного отдыха и др.
Заместитель акима Евгений Глотов подчеркнул, что развитие туризма является одним из приоритетных направлений экономического развития Астаны.
Ранее сообщалось, что расходы казахстанских домашних хозяйств на поездки за 2024 год составили 957,7 млрд тенге — на 10,2% больше, чем за 2023 год. Годом ранее расходы на внутренний и выездной туризм выросли сразу на 34,9%.
Кроме того, в Казахстане обновлен стандарт по развитию экотуризма. Об этом 25 июня 2025 года на заседании правительства сообщил министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов.
«Развитие и продвижение экотуризма — один из ключевых приоритетов нашей деятельности. Экотуризм позволит сформировать бережное и осознанное отношение к природе, высокую экологическую культуру в обществе. Для реализации системных мер по развитию данного вида туризма Национальный стандарт, утвержденный ранее в 2017 году, был обновлен», — отметил он.
При этом премьер-министр Олжас Бектенов поручил создать карту объектов экотуризма с подробным описанием мест и инфраструктуры, а также призвал усилить воспитание экологической и духовной культуры в рамках инициативы «Таза Қазақстан».