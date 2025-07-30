Трамп заявил, что Эпштейн украл девушек из его спа-салона в Мар-а-Лаго во Флориде

Недавно в администрации Трампа заявили, что глава Белого дома разорвал отношения с Эпштейном из-за того, что тот был «подонком». В связи с этим журналисты спросили президента, почему у него испортились отношения с финансистом: поскольку он был «подонком» или потому, что «увел у него сотрудников»?