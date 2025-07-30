Еще одного депутата КПРФ привлекли по делу Обухова о неосновательном обогащении в Иркутске

В Иркутске состоялось очередное заседание по гражданскому делу депутата Заксобрания Иркутской области Анатолия Обухова о неосновательном обогащении, которое связано с возмещением стоимости перелетов народному избраннику при исполнении им полномочий в третьем созыве областного парламента. В ходе судебного заседания, которое прошло сегодня, 30 июля, и на которое народный избранник не явился, было принято решение о привлечении в качестве третьих лиц бывшего депутата от КПРФ Андрея Андреева и министерства финансов Иркутской области, сообщает корр. ИА IrkutskMedia.
Ранее в суде Анатолий Обухов озвучивал мнение о необходимости привлечения к гражданскому делу Андрея Андреева, поскольку тот, по его словам, покупал билеты, за которые Обухов возвращал ему деньги, приходившие в качестве компенсации. Суд отложил рассмотрение дела до сентября.
Добавим, что в настоящее время, помимо гражданского дела, в отношении Анатолия Обухова расследуется уголовное по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). Оно было возбуждено также в отношении четырех бывших депутатов фракции КПРФ третьего созыва — Андрея Андреева, Андрея Маслова, Светланы Шевченко и Ивана Крывовязова.
Напомним, что депутат фракции КПРФ в ЗС региона Анатолий Обухов проходит по гражданскому делу о неосновательном обогащении на сумму более 1,3 млн рублей. 12 июля депутату Законодательного собрания Анатолию Обухову избрали меру пресечения до 9 сентября в виде запрета определенных действий в рамках расследования уголовного дела. Кроме того, 23 июля Свердловский районный суд отказал в удовлетворении ходатайства депутата о прекращении производства по гражданскому делу по иску ЗС региона о возмещении ущерба.