Еще одного депутата КПРФ привлекли по делу Обухова о неосновательном обогащении в Иркутске

В Иркутске состоялось очередное заседание по гражданскому делу депутата Заксобрания Иркутской области Анатолия Обухова о неосновательном обогащении, которое связано с возмещением стоимости перелетов народному избраннику при исполнении им полномочий в третьем созыве областного парламента. В ходе судебного заседания, которое прошло сегодня, 30 июля, и на которое народный избранник не явился, было принято решение о привлечении в качестве третьих лиц бывшего депутата от КПРФ Андрея Андреева и министерства финансов Иркутской области, сообщает корр. ИА IrkutskMedia.