Политолог: Трамп не сделал выводы после шести разговоров с Путиным

Высказывание Трампа о том, что он больше не заинтересован в переговорах Путиным совсем не означает, что контакты между президентами прекратятся. Пробуксовка по достижению перемирия навряд ли существенно повлияет на российско-американские отношения, уверен политолог. Он отмечает, что примерно месяц назад госсекретарь США Марко Рубио и вице-президент Джей Ди Вэнс говорили, что Штаты устали заниматься Украиной и могут прекратить заниматься урегулированием конфликта.