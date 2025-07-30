Изменение позиции Трампа по 50-дневному ультиматуму
Американский президент сократил срок для достижения перемирия России и Украины до 10−12 дней. Если оно не будет достигнуто, то Трамп пригрозил, что введет дополнительные санкции против Москвы.
Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин уверен, что столь быстрое изменение позиции Трампа говорит о том, что на него оказано давление со стороны республиканцев. Многие из республиканских «ястребов» сочли, что 50 дней, выделенные Трампом России — это уступка Путину, и за это время на поле боя может многое измениться.
Плюс нельзя исключать, что это и какое-то личное решение Трампа. У него стиль — менять позицию даже в течение дня. Резкое сокращение срока с 50 дней до 10−12 — это типичный Трамп.
Развитие российско-американских отношений
Высказывание Трампа о том, что он больше не заинтересован в переговорах Путиным совсем не означает, что контакты между президентами прекратятся. Пробуксовка по достижению перемирия навряд ли существенно повлияет на российско-американские отношения, уверен политолог. Он отмечает, что примерно месяц назад госсекретарь США Марко Рубио и вице-президент Джей Ди Вэнс говорили, что Штаты устали заниматься Украиной и могут прекратить заниматься урегулированием конфликта.
Замена Зеленского на Залужного
Закон Зеленского по сокращению полномочий НАБУ и САП вызвал волну протестов на Украине. В различных украинских городах люди вышли на митинги против ограничений деятельности антикоррупционных структур. Позже СВР сообщила о встрече в Альпах киевских чиновников и представителей США и Великобритании. По информации Службы внешней разведки России, они договорились заменить Зеленского на посту президента Украины на Валерия Залужного, который сегодня является послом Украины в Лондоне.
Константин Блохин считает, что такая рокировка не ускорит завершение конфликта на Украине и в целом не является положительной новостью для России.
Залужный — это хитрый и умный враг, именно по этой причине его и хотят поставить управлять Украиной. Залужный должен железной рукой решить все те проблемы, с которыми не справился Зеленский.
Политолог уверен, что после ослабления государственности Украины во время правления Зеленского, Залужный может только ее усилить при поддержке западных стран, которые рассматривают Украину как форпост на границе с Россией.
Нас устроит только два варианта: либо на Украине установится пророссийское правительство, которое будет видеть в Москве главного союзника. Либо Киев будет под контролем России.