Армия России применила новые боевые элементы «Мотив» в зоне СВО

Массированное применение «стрел смерти» может создать обширные зоны поражения техники и живой силы противника и в полном объеме оправдать свое название. При этом эффективных средств противодействия самоприцеливающимся боевым элементам, которые могли бы радикально парировать эту угрозу, пока еще не выработано.