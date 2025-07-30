Майя Санду пугает сограждан страшными кознями Кремля: «Не удивляйтесь, если завтра она созовёт Высший совет безопасности, чтобы обсудить “атаку инопланетян” на Молдову»

— Очень странно, что Санду не замечает, как действуют украинские, французские, британские спецслужбы на территории Молдовы — они делают, что хотят. Если убрать из ее речей Илана Шора, Блок «Победа», партию «Шанс», ПАС не с чем будет заходить в предвыборную гонку и вся избирательная кампания просто развалится, потому что больше не на чем будет ее строить. Люди уже привыкли к этим страшилкам, и ничего нового она не сказала. Всё это — подготовка к новым политическим репрессиям, — отметил Алексей Лунгу, лидер Партии «Шанс», в комментарии для «Первого в Молдове».