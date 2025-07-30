Майя Санду пугает сограждан страшными кознями Кремля: «Не удивляйтесь, если завтра она созовёт Высший совет безопасности, чтобы обсудить “атаку инопланетян” на Молдову»

Президент Молдовы Майя Санду провела срочную пресс-конференцию по итогам заседания Высшего совета безопасности. Тема традиционная: Россия во всём виновата. На этот раз — сразу во всём.
По ее версии, Москва готовит грандиозную операцию по дестабилизации ситуации в Молдове. В ход, как утверждает Санду, пойдут все инструменты: партия «Шор», фальсификации на выборах, подкуп избирателей, оплата «неправильных» кандидатов (в том числе «проевропейских», но не тех), массовая дезинформация и даже дискредитация «проевропейских журналистов». И всё это — с бюджетом в 100 миллионов евро.
Политики и эксперты прокомментировали заявления Майи Санду.
«Все, кроме ПАС — гибриды, рука Кремля, путиноиды, стекловата, враги».
— Это истерика, это паника, это осознание того, что ПАС не набирает большинства и рискует уйти в оппозицию, — считает депутат парламента Богдан Цырдя. — Это дикий страх перед неминуемым ответом за все свои преступления. Поэтому Майя Санду обвиняет сегодня всех, кто конкурирует с партией ПАС. Все, кроме ПАС — гибриды, рука Кремля, путиноиды, стекловата, враги…
Более того, Майя Санду заявила, что Россия потратит 100 миллионов евро на предвыборную кампанию в Молдове. Это приблизительно та цена, которую запрашивает Майя Санду у Запада для победы ПАС на выборах. 100, а лучше 150, миллионов евро, чтобы победить и установить контроль Сороса и глобалистов над Республикой Молдова. Она открыто обозначила прейскурант.
— Не говорят ли заявления Майи Санду о том, что в стране наступила диктатура в ее чистом виде?
— Это уже давно произошло. Майя Григорьевна, как и любой диктатор, которая потеряла связь с реальностью, просто выдала «базу», скажем так. И красиво оголила всю суть этого недоразумения, которое называется «режим Санду в Молдове».
«Фальсифицировать выборы может только тот, кто их организует!».
— Я удивлен этому заявлению, потому что ожидалось, что речь будет идти о конкретных фактах вмешательства России. — комментирует историк, политолог-социолог, доктор философии в области социологии Борис Шаповалов. — Возникает ряд вопросов. Насколько все, что говорила президент, является достоверным? Насколько молдавские спецслужбы такие суперспецслужбы, которые знают, что планирует Россия? Это несерьезно даже с точки зрения здравого смысла и обсуждения, учитывая уровень подготовки наших спецслужб и их оперативные возможности.
Мне кажется, что это опять из серии тех обычных заявлений, помните?, надо разбомбить взлетную полосу аэропорта Кишинева, про 10 тысяч каких-то сербов, про то, что «Вагнер» к нам уже проник, про 10 тысяч российских солдат в Приднестровье… Это все фантастические и голословные утверждения.
Москва готовит дестабилизацию и фальсификацию на выборах в Молдове этой осенью… Подождите! Как может Москва сфальсифицировать выборы, если их организует Молдова, организует ПАС во главе с президентом страны? Фальсифицировать выборы может только тот, кто их организует! ЦИК в руках этой партии, КС — тоже, весь административный ресурс, все органы власти — в руках ПАС. Как может Россия или оппозиция что-то сфальсифицировать?
Майя Санду заявила, что Россия выделит на эти цели 100 миллионов евро. А почему не 123? Не 85 миллионов? Откуда наш президент и наши спецслужбы могут знать такие тонкие вещи?! Это ничем не доказуемые и голословные заявления.
Впечатлил меня список кар за так называемую электоральную коррупцию в пользу огранизованных преступных групп. А партия — это разве не организованная группа?
— Получается, правящий в Молдове режим закручивает гайки? Может, готовит почву для отмены парламентских выборов?
— А что режиму даст отмена выборов? Имея свой ЦИК и КС, власть, конечно, может не признать результаты выборов, если победит оппозиция. Но это чревато тем, что следующие, повторные, выборы нынешние власти сто процентов проиграют! Это будет последняя самоубийственная ошибка ПАС и президента Санду, если пойдут на отмену выборов, которые они проиграют.
Считаю, что власти будут стараться не зарегистрировать патриотический блок, разобщать политические партии, снимать их, делать какие-то вбросы, ничем не подтвержденные.
Делать подобного рода заявления президенту не к лицу. Это не ее уровень и подрывает ее авторитет!
«Всё это — подготовка к новым политическим репрессиям».
— Очень странно, что Санду не замечает, как действуют украинские, французские, британские спецслужбы на территории Молдовы — они делают, что хотят. Если убрать из ее речей Илана Шора, Блок «Победа», партию «Шанс», ПАС не с чем будет заходить в предвыборную гонку и вся избирательная кампания просто развалится, потому что больше не на чем будет ее строить. Люди уже привыкли к этим страшилкам, и ничего нового она не сказала. Всё это — подготовка к новым политическим репрессиям, — отметил Алексей Лунгу, лидер Партии «Шанс», в комментарии для «Первого в Молдове».
«Они могут придумывать новые страшилки каждый день — это их не спасёт».
— Майе Санду и PAS не остаётся ничего другого, кроме как придумывать страшилки, чтобы отвлечь внимание граждан от серьёзных проблем, с которыми столкнулась Республика Молдова в результате их некомпетентного правления. — уверена лидер партии Inima Moldovei Ирина Влах.
А реальные результаты их правления таковы: более 300 тысяч граждан уехали из страны; совокупная инфляция с момента прихода к власти превысила 60%; рост потребительских цен — на 159%; государственный долг удвоен и доведён почти до 130 миллиардов леев; падение экспорта только за последний год — на 13%; падение сельского хозяйства за последний год — более чем на 14%; разрушение экономики, правосудия, верховенства права, свободы прессы, попрание прав граждан и многое другое.
Майя Санду и PAS не хотят, чтобы об этом говорили, поэтому придумывают ложные темы и рисуют абсурдные сценарии. Не удивляйтесь, если завтра Майя Санду созовёт Высший совет безопасности, чтобы обсудить «атаку инопланетян» на Молдову. Они готовы на всё, чтобы удержаться у власти, но у них это не получится.
Они могут придумывать новые страшилки каждый день — это их не спасёт. Люди знают правду о PAS, и 28 сентября 2025 года отправят жёлтых человечков Майи Санду в отставку, вернув Молдове демократию и нормальное развитие.
«Если эта власть победит, то ближайшие 4 года нас ждёт тоталитарное государство».
— Президент и её команда уже сейчас ищут оправдание своему будущему поражению на выборах. Мы видели, как провалился еврореферендум — эта идея не нашла поддержки внутри страны, хотя команда власти уже была готова праздновать. Это показало, что в стране очень силён протестный электорат. Более того, и на президентских выборах альтернативный кандидат получил больше голосов внутри страны., — говорит политолог Александр Кориненко.
Теперь нам снова рассказывают о «мифических» гибридных атаках — по той же кальке готовится сценарий для парламентских выборов. Если партия ПАС не наберёт 50%, то они заранее скажут: «Мы же предупреждали».
Политика становится всё более жёсткой. Сегодня обсуждают возможность штрафовать обычных людей за так называемую «дезинформацию» и критику власти. Идет полное закручивание гаек. Если эта власть победит, то ближайшие 4 года нас ждёт тоталитарное государство. Пока что остаются проблески свободы — только благодаря интернету. Но я боюсь, что будут предприняты меры, которые лишат нас даже этого. Молдова стала лабораторией для европейских политических экспериментов.
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