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Кремль отреагировал на обвинения Молдавии о вмешательстве России в выборы

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Россия не вмешивается во внутренние дела других стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявлениях якобы о вмешательстве РФ в выборы в Молдавии.

Источник: © РИА Новости

Ранее в среду президент Молдавии Майя Санду на брифинге бездоказательно обвинила Россию в подготовке к вмешательству в парламентские выборы в республике.

«Во-первых, это не соответствует действительности: Россия не вмешивается во внутренние дела других стран», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.

Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября.

Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия — под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».

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