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Песков: экономика РФ долго функционирует под огромным количеством рестрикций

Российская экономика достаточно долго функционирует под огромным количеством рестрикций. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Источник: РИА "Новости"

Так он отреагировал на просьбу журналистов прокомментировать решение президента США Дональда Трампа сократить крайний срок для достижения перемирия между Россией и Украиной до 10−12 дней.

По словам Пескова, если американская сторона введет санкции, то Россия не сильно пострадает, поскольку у нее уже выработался определенный иммунитет. Он добавил, что РФ «достаточно долго живет под огромным количеством санкций».

«Мы продолжаем фиксировать все заявления, которые поступают от президента Трампа, от других международных представителей на этот счет», — заключил он.

До этого председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что ультиматумы Трампа далеко не эффективные способы решения конфликтов. По ее словам, адресовать ультиматумы нужно Киеву, потому что именно украинская сторона срывает мирные переговоры.

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