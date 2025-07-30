Песков заявил о важности обеспечения избирательных прав молдаван

Ранее в среду президент Молдавии Майя Санду на брифинге бездоказательно обвинила Россию в подготовке к вмешательству в парламентские выборы в республике.
«Права тех молдаван, которые живут в разных странах, в том числе на территории Российской Федерации, конечно же, с нашей точки зрения, должны быть обеспечены. Сейчас об этом говорить не приходится», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.
Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября.
Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия — под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».