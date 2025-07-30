МИД прокомментировал заявления о возможном членстве Австрии в НАТО

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Вена имеет зафиксированное обязательство сохранять вечный нейтралитет, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя готовность Австрии обсуждать членство в НАТО.
Ранее министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер высказалась за проведение публичных дебатов по вопросу отказа от нейтралитета и вступления страны в НАТО на фоне изменившейся ситуации в глобальной безопасности и якобы действий Российской Федерации.
«Во-первых, современная Австрийская Республика не унаследовала нейтральный статус ни от бывшей Австро-Венгрии, ни тем более от нацистской Германии после аншлюса в 1938 году. А вот ключевым международно-правовым документом обретения послевоенной Австрии суверенитета стал государственный договор о восстановлении независимой и демократической Австрии, и подписан он был Советским Союзом, Британией, США и Францией 15 мая 1955 года. Ему предшествовал подписанный в апреле того же года Московский меморандум, который закрепил обязательство Австрии сохранять вечный нейтралитет» , — заявила Захарова.
Пункт о вечном нейтралитете зафиксирован в меморандуме, указала она.
«Глава австрийского внешнеполитического ведомства, делая такие заявления, оскорбляет население своей же старны, подавляющее большинство граждан которой, это более 70 процентов, выступает за сохранение внеблокового статуса», — сказала она в ходе брифинга в среду.