Хоценко наградил Шпиленко за служение Омской области

В среду, 30 июля 2025 года, опубликовано распоряжение за подписью губернатора Виталия Хоценко «О награждении знаком отличия “За служение Омской области III степени”.
В соответствии с документом данной наградой отмечен заместитель председателя омского облправительства Андрей Шпиленко.
«За важные достижения в государственной и общественной деятельности, направленные на развитие Омской области наградить знаком отличия “За служение Омской области” III степени Шпиленко Андрея Викторовича — заместителя председателя правительства Омской области, представителя Омской области при правительстве Российской Федерации», — говорится в тексте распоряжения.
Напомним, что в должности заместителя председателя правительства Омской области, представителя Омской области при правительстве Российской Федерации Андрей Шпиленко работает с июня 2023 года.