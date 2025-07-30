Хоценко наградил Шпиленко за служение Омской области

«За важные достижения в государственной и общественной деятельности, направленные на развитие Омской области наградить знаком отличия “За служение Омской области” III степени Шпиленко Андрея Викторовича — заместителя председателя правительства Омской области, представителя Омской области при правительстве Российской Федерации», — говорится в тексте распоряжения.