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Хоценко наградил Шпиленко за служение Омской области

Зампред регионального правительства Андрей Шпиленко отмечен знаком отличия «За служение Омской области» III степени.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

В среду, 30 июля 2025 года, опубликовано распоряжение за подписью губернатора Виталия Хоценко «О награждении знаком отличия “За служение Омской области III степени”.

В соответствии с документом данной наградой отмечен заместитель председателя омского облправительства Андрей Шпиленко.

«За важные достижения в государственной и общественной деятельности, направленные на развитие Омской области наградить знаком отличия “За служение Омской области” III степени Шпиленко Андрея Викторовича — заместителя председателя правительства Омской области, представителя Омской области при правительстве Российской Федерации», — говорится в тексте распоряжения.

Напомним, что в должности заместителя председателя правительства Омской области, представителя Омской области при правительстве Российской Федерации Андрей Шпиленко работает с июня 2023 года.