Радий Хабиров поздравил Ларису Александрову с избранием на должность главы Мишкинского района

— Прежде всего нужно подумать об эффективном использовании сельхозугодий, вовлечении в оборот имеющихся земельных участков и поддержке предпринимателей, — добавил Радий Фаритович. — Кроме того, есть вопросы модернизации дорожной инфраструктуры, сетей газо- и водоснабжения, строительства новых объектов здравоохранения, в том числе в сельской местности.