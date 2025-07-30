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Радий Хабиров поздравил Ларису Александрову с избранием на должность главы Мишкинского района

Сегодня в Мишкинском районе депутаты единогласно избрали Ларису Александрову новой главой района. В заседании принял участие Радий Хабиров, который находится в рабочей поездке по муниципалитету.

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Источник: Глава РБ

Ранее Лариса Александрова занимала пост замглавы администрации по социальным вопросам и внутренней политике. Радий Хабиров отметил, что новая глава района выросла и живет здесь всю жизнь.

— Считаю, что депутаты совета приняли правильное решение. Впереди — большая и ответственная работа на благо наших людей, — отметил он.

Глава Башкортостана подчеркнул, что первостепенной задачей властей является поддержка участников СВО и их семей, а также укрепление экономики и социальной сферы.

— Прежде всего нужно подумать об эффективном использовании сельхозугодий, вовлечении в оборот имеющихся земельных участков и поддержке предпринимателей, — добавил Радий Фаритович. — Кроме того, есть вопросы модернизации дорожной инфраструктуры, сетей газо- и водоснабжения, строительства новых объектов здравоохранения, в том числе в сельской местности.