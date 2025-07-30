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Кремль словами об иммунитете к санкциям ответил на ультиматум Трампа

Кремль фиксирует заявления президента США Дональда Трампа об урегулировании конфликта на Украине, заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Источник: РИА "Новости"

«Мы достаточно долго живем под огромным количеством санкций и наша экономика функционирует под огромным количеством рестрикций. Поэтому, конечно, определенный иммунитет у нас уже выработан на этот счет. Мы продолжаем фиксировать заявления, которые поступают от президента Трампа и других международных представителей на этот счет», — сказал он.

Трамп 29 июля установил новый дедлайн России на прекращение конфликта с Украиной — 10 дней. По истечении этого срока президент США пообещал ввести в отношении России и ее торговых партнеров вторичные пошлины «примерно 100%». Вместе с тем он подчеркнул, что эти меры могут не оказать влияния на Москву. «Но мы собираемся ввести пошлины и прочие меры, которые вы вводите. Это может повлиять на них, а может — и нет. Но это возможно», — сказал Трамп.

При этом глава Белого дома отметил, что не получил от России никакой реакции на сокращение срока своего ультиматума по урегулированию на Украине. «И это прискорбно», — добавил он. В Кремле говорили, что приняли его слова к сведению.

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