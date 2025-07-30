Кремль словами об иммунитете к санкциям ответил на ультиматум Трампа

Трамп 29 июля установил новый дедлайн России на прекращение конфликта с Украиной — 10 дней. По истечении этого срока президент США пообещал ввести в отношении России и ее торговых партнеров вторичные пошлины «примерно 100%». Вместе с тем он подчеркнул, что эти меры могут не оказать влияния на Москву. «Но мы собираемся ввести пошлины и прочие меры, которые вы вводите. Это может повлиять на них, а может — и нет. Но это возможно», — сказал Трамп.