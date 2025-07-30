Брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 30 июля: главное

Своевременно сработали все системы оповещения, по цунами была организована эвакуация людей из тех местностей, откуда нужно было их эвакуировать. В целом и сейсмоустойчивость зданий себя оправдала. Технологическая подготовленность — она себя оправдала и показала на высоком уровне.