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Брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 30 июля: главное

В среду представитель Кремля пообщался с журналистами и ответил на их вопросы. Публикуем основные заявления, сделанные на брифинге.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Подготовленность Камчатки к землетрясениям себя оправдала и показала на высоком уровне.

Своевременно сработали все системы оповещения, по цунами была организована эвакуация людей из тех местностей, откуда нужно было их эвакуировать. В целом и сейсмоустойчивость зданий себя оправдала. Технологическая подготовленность — она себя оправдала и показала на высоком уровне.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС)

Информация СВР РФ о замене Зеленского на Залужного говорит сама за себя.

Кремль принимает новые заявления Трампа об угрозах санкций к сведению, каких-то более развернутых комментариев пока давать не планирует.

Мы достаточно долго живем под огромным количеством санкций. Наша экономика функционирует под огромным количеством рестрикций. Поэтому, конечно, определенный иммунитет у нас уже выработан на этот счет.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «РИА Новости»)

Влияние сотрудничества РФ и США в космосе на весь комплекс отношений не нужно преувеличивать, но сохранение диалога здесь важно.

Сейчас космическое сотрудничество стоит особняком, что, наверное, является очень позитивным фактором, что, несмотря на все сложности, не прерывается сотрудничество в области освоения космоса.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «Коммерсанту»)

Заявление Санду о вмешательстве РФ в выборы в Молдавии не соответствует действительности.

Во-первых, это не соответствует действительности, Россия не вмешивается во внутренние дела других стран. Мы с сожалением констатируем, что электоральные права многих молдаван зажимаются, нарушаются.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «Интерфаксу»)

Кремль придает большое значение отношениям с Малайзией, поэтому тем для готовящихся переговоров президента РФ Владимира Путина и верховного правителя Малайзии Ибрагима будет много.

Действительно, такие контакты готовятся. Двусторонние отношения с Малайзией -это то, чему мы придаем большое значение, поэтому тем для переговоров будет много.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС)

30 июля Владимир Путин работает в Кремле. У него запланирована встреча с главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым.

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