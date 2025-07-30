МИД назвал «работой в минус» поставки Patriot Украине

Немецкий канцлер Фридрих Мерц позже заявил, что Украина нуждается в пяти комплексах Patriot. Два из них согласилась поставить Германия при условии, что США предоставят замену. При этом, как писал Spiegel, Берлин сможет поставить первую систему Patriot Киеву не раньше, чем через восемь месяцев, поскольку только тогда Германия сможет получить на замену от США батарею, изначально предназначавшуюся Швейцарии.