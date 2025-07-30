МИД назвал «работой в минус» поставки Patriot Украине

Европейские страны «работают себе в минус», продолжая поставлять вооружение Украине, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент РБК.
Она привела в пример сообщения о поставке Германией трех зенитно-ракетных комплекса Patriot американского производства Украине и ведении переговоров о дальнейших поставках.
О том, что Германия направила Украине три Patriot и обсуждает с США новые поставки, а также замену переданным комплексам, 26 июля написала The Washington Post. Газета не уточняла, в какой период были отправлены эти системы.
The Telegraph 25 июля сообщила, что Киев неделей ранее получил от Берлина один Patiot и дополнительные ракеты ПВО.
14 июля президент США Дональд Трамп анонсировал новую схему поставок вооружений Украине, в частности систем Patriot: европейские страны передадут Киеву комплексы из собственных запасов, а затем Вашингтон отправит им новые на замену. Трамп тогда говорил об отправке 17 систем Patriot.
Немецкий канцлер Фридрих Мерц позже заявил, что Украина нуждается в пяти комплексах Patriot. Два из них согласилась поставить Германия при условии, что США предоставят замену. При этом, как писал Spiegel, Берлин сможет поставить первую систему Patriot Киеву не раньше, чем через восемь месяцев, поскольку только тогда Германия сможет получить на замену от США батарею, изначально предназначавшуюся Швейцарии.
После объявления о новой схеме поставок Вашингтон уведомил Берн о задержке запланированных поставок из-за передачи техники Киеву.
Российские власти требуют прекратить снабжение Украины военной техникой и оружием. Кремль отмечал, что поставки не изменят ход военной операции.