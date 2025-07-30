В Польше считают, что конфликт на Украине закончится в ближайшее время

Ранее, 27 июля, спецпредставитель США по ближневосточному урегулированию Стивен Уиткофф сообщил, что достижение мирного соглашения до окончания президентского срока Дональда Трампа в январе 2029 года будет считаться дипломатической победой Вашингтона. Дипломат также отметил, что урегулирование ситуации в секторе Газа должно быть реализовано в аналогичные сроки.

