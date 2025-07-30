В Польше считают, что конфликт на Украине закончится в ближайшее время

«Есть большие шансы, и много признаков указывают на то, что российско-украинский конфликт будет, по крайней мере, остановлен в ближайшее время», — приводят цитату Туска «Ведомости».
Заявление польского министра прозвучало на следующий день после того, как Дональд Трамп сократил срок ультиматума для России. 29 июля американский лидер заявил, что дает Москве 10 дней для заключения перемирия с Украиной, пригрозив введением новых вторичных санкций и пошлин для России.
Ранее, 27 июля, спецпредставитель США по ближневосточному урегулированию Стивен Уиткофф сообщил, что достижение мирного соглашения до окончания президентского срока Дональда Трампа в январе 2029 года будет считаться дипломатической победой Вашингтона. Дипломат также отметил, что урегулирование ситуации в секторе Газа должно быть реализовано в аналогичные сроки.