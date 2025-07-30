Радий Хабиров подвёл итоги рабочей поездки в Мишкинский район

«Сегодня состоялось заседание совета Мишкинского района. Единогласно депутаты назначили на должность главы администрации Александрову Ларису Геннадиевну. Она отсюда родом. Мы так и хотели, чтобы человек был отсюда родом. Всегда дома лучше работается. Проблемы в районе давно известны, и над ними мы работаем, — это традиционная история здравоохранения, школы, дороги. По дорогам с Ларисой Геннадиевной уже договорились. Мы выделим определённые средства, тут есть “фонящие” участки, по ним отработаем. У нас есть определённый должок — это полилингвальная гимназия марийская. Мы там договорились построить блок начальных классов, там уже проектно-сметная документация есть, жители знают об этом и ждут. Поэтому, как только будет возможность, очень надеюсь, мы кабинеты уже откроем. Неплохой здесь медицинский блок, обеспеченность врачами очень неплохая. Есть вопросы и по дальнейшему развитию комфортной среды. Здесь люди очень дружно живут. Мишкинский район особенный, очень интересный. Люди скромные, трудолюбивые. Поэтому очень хорошие впечатления, с очень хорошим настроением отсюда уезжаю и пожелания самые лучшие району», — сказал Радий Хабиров, подводя итоги рабочей поездки в Мишкинский район.