В МИД раскритиковали попытки запретить работу АНО «Евразия» в Молдавии

«Можно посмотреть, какие мероприятия проходят под эгидой этой структуры, и вы сами увидите не то, что исключительно мирный, но нацеленный, несмотря ни на какие турбулентности, на дружбу, на взаимовыгодное общение, партнерство, сотрудничество, идеи, цели и задачи. Очевидно, что по мнению молдавских властей все перечисленное, видимо, и является экстремизмом», — сказала она в ходе брифинга.