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В МИД раскритиковали попытки запретить работу АНО «Евразия» в Молдавии

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Деятельность автономной некоммерческой организации «Евразия», которую хотят запретить власти Молдавии, носит сугубо мирный и нацеленный на сотрудничество характер, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Источник: © РИА Новости

Ранее служба информации и безопасности (СИБ) Молдавии подала гражданский иск против АНО «Евразия» о признании ее экстремистской организацией. Соответствующая заявка опубликована в понедельник на портале судебных инстанций. СИБ мотивирует свой запрос тем, что деятельность организации «Евразия» связана с молдавским бизнесменом и политиком Иланом Шором, который находится в санкционном списке Евросоюза и США.

«Можно посмотреть, какие мероприятия проходят под эгидой этой структуры, и вы сами увидите не то, что исключительно мирный, но нацеленный, несмотря ни на какие турбулентности, на дружбу, на взаимовыгодное общение, партнерство, сотрудничество, идеи, цели и задачи. Очевидно, что по мнению молдавских властей все перечисленное, видимо, и является экстремизмом», — сказала она в ходе брифинга.

Как отметила официальный представитель МИД РФ, целью данной общественной организации является развитие культурно-гуманитарных связей, сохранение исторической памяти, защита традиционных ценностей. При этом она подчеркнула, что практически идентичная картина складывается вокруг российского центра науки и культуры в Кишиневе.

«Нужны доказательства, а их-то нет. Следствием такой деструктивной политики стало усиление внутриполитического противостояния в Молдавии, рост антиправительственных настроений», — резюмировала Захарова.

Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия — под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».

С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

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