Премьер Польши увидел признаки скорого мира между Россией и Украиной

«Но это никак не меняет нашу ситуацию. Польша должна быть готова к обороне, независимо от событий на российско-украинском фронте. Мы не можем терять ни часа, ни дня в этой гонке», — сказал он.
Ранее украинский посол в Великобритании, бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный заявил, что военные действия на Украине могут затянуться до 2034 года или дольше, если Киев не изменит стратегию.
Туск неоднократно высказывался по поводу конфликта на Украине. Так, в конце 2024 года он отмечал, что конфликт находится в решающей стадии, и подчеркивал непредсказуемость его исхода. По мнению Туска, угроза глобального конфликта сейчас «серьезна и реальна». Он также заявлял, что Польша хочет мира на Украине «как можно скорее», а в мае призывал Москву согласиться на 30-дневное прекращение огня.
Польша считается ключевым союзником Украины. После начала российской спецоперации республика приняла у себя основную долю украинских беженцев. По данным Управления верховного комиссара ООН от апреля 2025 года, в стране зарегистрированы более 999 тыс. украинцев. Польша также стала основным хабом для поставок западного оружия Киеву, республика входит в десятку ключевых военных доноров Украины.
Российский президент Владимир Путин выражал уверенность в победе России. С его слов, «задача номер один» на 2025 год — достижение всех целей спецоперации.