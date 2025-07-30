Премьер Польши увидел признаки скорого мира между Россией и Украиной

Туск неоднократно высказывался по поводу конфликта на Украине. Так, в конце 2024 года он отмечал, что конфликт находится в решающей стадии, и подчеркивал непредсказуемость его исхода. По мнению Туска, угроза глобального конфликта сейчас «серьезна и реальна». Он также заявлял, что Польша хочет мира на Украине «как можно скорее», а в мае призывал Москву согласиться на 30-дневное прекращение огня.