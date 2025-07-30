Санду записала всех оппозиционеров во врагов Молдавии, считает мэр Кишинева

«Сегодня мы стали свидетелями почти истеричного выпада Майи Санду, которая, до сих пор делила всех на хороших и чужих, а сегодня разделила людей на своих и сторонников и врагов страны…. Все государственные инструменты, находящиеся в её подчинении — Служба информации и безопасности, МВД, Национальный антикоррупционный центр, прокуратура и многие другие — преследуют одну цель: уничтожить, заблокировать всех, кто выражает точку зрения, отличную от их восприятия происходящего в Молдавии», — заявил Чебан в видеообращении, размещенном в соцсетях.