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Виталий Хоценко рассказал, как повлияет на Омск форум «ПРОФ-IT»

Мероприятие пройдёт уже в этом октябре.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: пресс-служба правительства Омской области

XIII Всероссийский форум «ПРОФ-IT» пройдёт в Омске 13—15 октября 2025 года и станет ключевой площадкой для обмена передовыми практиками в области цифровой трансформации, заявил губернатор Виталий Хоценко на заседании оргкомитета 30 июля. По его словам, форум позволит участникам обсудить трансфер технологий и стратегии достижения национальных целей в сфере цифрового развития.

«В долгосрочной перспективе проведение форума будет способствовать активному внедрению цифровых технологий в экономику и социальную сферу региона», — отметил Виталий Хоценко.

На встрече губернатор вместе с руководителем Экспертного центра электронного государства Павлом Хиловым утвердили план подготовки, а работу над программой поручили Программному совету. В Омск приедут представители федеральных и региональных властей, ИТ-эксперты, руководители компаний, научного и образовательного сообществ.

Исполнительный директор оргкомитета Ольга Клименко сообщила, что уже открыт приём заявок на XIII конкурс цифровых проектов регионов «ПРОФ-IT». На рассмотрение ждут инициативы, которые улучшают качество жизни, помогают управлению и формируют комфортные условия для бизнеса. Номинации охватывают внедрение искусственного интеллекта в госуправлении, экологию, ЖКХ, туризм и поддержку предпринимательства.

Форум проходит с 2013 года и считается одной из главных российских площадок по практическому применению ИТ в государственном управлении.