Виталий Хоценко рассказал, как повлияет на Омск форум «ПРОФ-IT»

XIII Всероссийский форум «ПРОФ-IT» пройдёт в Омске 13—15 октября 2025 года и станет ключевой площадкой для обмена передовыми практиками в области цифровой трансформации, заявил губернатор Виталий Хоценко на заседании оргкомитета 30 июля. По его словам, форум позволит участникам обсудить трансфер технологий и стратегии достижения национальных целей в сфере цифрового развития.