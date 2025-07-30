Виталий Хоценко рассказал, как повлияет на Омск форум «ПРОФ-IT»

XIII Всероссийский форум «ПРОФ-IT» пройдёт в Омске
«В долгосрочной перспективе проведение форума будет способствовать активному внедрению цифровых технологий в экономику и социальную сферу региона», — отметил Виталий Хоценко.
На встрече губернатор вместе с руководителем Экспертного центра электронного государства Павлом Хиловым утвердили план подготовки, а работу над программой поручили Программному совету. В Омск приедут представители федеральных и региональных властей, ИТ-эксперты, руководители компаний, научного и образовательного сообществ.
Исполнительный директор оргкомитета Ольга Клименко сообщила, что уже открыт приём заявок на XIII конкурс цифровых проектов регионов «ПРОФ-IT». На рассмотрение ждут инициативы, которые улучшают качество жизни, помогают управлению и формируют комфортные условия для бизнеса. Номинации охватывают внедрение искусственного интеллекта в госуправлении, экологию, ЖКХ, туризм и поддержку предпринимательства.
Форум проходит с 2013 года и считается одной из главных российских площадок по практическому применению ИТ в государственном управлении.