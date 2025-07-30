Эксперт раскрыл, сколько ракет «Нептун» осталось в арсенале ВСУ

«Ракет таких у них не очень много. Я думаю, что даже вот тех же Storm Shadow у них поболее будет. Она редкая птица», — сказал Дандыкин. Он добавил, что до начала СВО Украина имела один или два дивизиона ракет «Нептун», но сейчас их в запасе крайне мало, так как их уничтожают и сбивают российские Вооруженные Силы.