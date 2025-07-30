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Эксперт раскрыл, сколько ракет «Нептун» осталось в арсенале ВСУ

Запасы крылатых ракет «Нептун» Украины крайне незначительны, в том числе и благодаря ударам ВС России. Об этом военный эксперт, капитан первого ранга Василий Дандыкин рассказал «Ленте.ру».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Собеседник «Ленты.ру» отметил, что дозвуковая маловысотная ракета была создана украинскими конструкторами на основе советских разработок и отличается от них системой управления и дальностью.

Эксперт напомнил, что ВСУ обстреливают дозвуковыми маловысотными противокорабельными ракетами российскую сторону со старта специальной военной операции. Так, 29 июля Минобороны РФ сообщало, что Киев в очередной раз запустил ракету «Нептун», которую уничтожила российская система ПВО.

Дандыкин обратил внимание, что российская армия ликвидирует дальнобойные ракеты не только с помощью систем противоракетной обороны, но и нанося удары по местам хранения и изготовления. Эксперт уточнил, что арсенал ВСУ существенно обеднел после атак ВС России по заводу «Южмаш» в Днепропетровске, который предположительно был площадкой для производства широкого спектра средств поражения, в том числе ракет «Нептун».

«Ракет таких у них не очень много. Я думаю, что даже вот тех же Storm Shadow у них поболее будет. Она редкая птица», — сказал Дандыкин. Он добавил, что до начала СВО Украина имела один или два дивизиона ракет «Нептун», но сейчас их в запасе крайне мало, так как их уничтожают и сбивают российские Вооруженные Силы.

По данным военного эксперта, на Украине намереваются наладить выпуск других ракет с дальностью до тысячи километров. Однако для этого конструкторам придется приложить значительные усилия, так как основой для разработок будет оружие времен СССР, которое давно не конкурирует с современными российскими ракетами и комплексами..