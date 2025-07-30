Эксперт раскрыл, сколько ракет «Нептун» осталось в арсенале ВСУ

Собеседник «Ленты.ру» отметил, что дозвуковая маловысотная ракета была создана украинскими конструкторами на основе советских разработок и отличается от них системой управления и дальностью.
Эксперт напомнил, что ВСУ обстреливают дозвуковыми маловысотными противокорабельными ракетами российскую сторону со старта специальной военной операции. Так, 29 июля Минобороны РФ сообщало, что Киев в очередной раз запустил ракету «Нептун», которую уничтожила российская система ПВО.
Дандыкин обратил внимание, что российская армия ликвидирует дальнобойные ракеты не только с помощью систем противоракетной обороны, но и нанося удары по местам хранения и изготовления. Эксперт уточнил, что арсенал ВСУ существенно обеднел после атак ВС России по заводу «Южмаш» в Днепропетровске, который предположительно был площадкой для производства широкого спектра средств поражения, в том числе ракет «Нептун».
«Ракет таких у них не очень много. Я думаю, что даже вот тех же Storm Shadow у них поболее будет. Она редкая птица», — сказал Дандыкин. Он добавил, что до начала СВО Украина имела один или два дивизиона ракет «Нептун», но сейчас их в запасе крайне мало, так как их уничтожают и сбивают российские Вооруженные Силы.
По данным военного эксперта, на Украине намереваются наладить выпуск других ракет с дальностью до тысячи километров. Однако для этого конструкторам придется приложить значительные усилия, так как основой для разработок будет оружие времен СССР, которое давно не конкурирует с современными российскими ракетами и комплексами..