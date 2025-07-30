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Санду действует по методичкам Запада, заявил Слуцкий

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду действует по западным методичкам, пытаясь оправдать якобы вмешательством РФ в выборы Молдавии отсутствие популярности действующей власти, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Источник: © РИА Новости

Ранее Санду после заседания высшего совета безопасности республики заявила, что Россия готовится к вмешательству в молдавские парламентские выборы, при этом она не предоставила никаких доказательств.

«Санду действует по западным методичкам, пытаясь оправдать внешним вмешательством отсутствие популярности действующей власти среди населения», — сказал он.

Депутат считает, что сама Санду была избрана на пост президента «с большими вопросами», и Молдавия «расколота до сих пор».

«При этом прозападный режим действует репрессивными методами, запрещая оппозиционные политические партии, устраняя поддерживаемых молдавским народом политиков, закрывая СМИ», — отметил Слуцкий.

Парламентарий подчеркнул, что Россия не вмешивается в суверенные дела других стран, не вмешивается в выборы.

«И этот факт только что подтвержден в США, где в 2016 году была развязанная первая такая кампания по обвинениям нашей страны. Санду берет на вооружение устаревшие методы. И рано или поздно ее также настигнет суровый суд истории», — заключил он.

Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия — под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».

С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

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