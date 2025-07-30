Президента Молдовы беспокоит только Россия: Вопросы, не вошедшие в повестку заседания Совбеза — развал экономики, тотальная миграция, засуха, кризис стоимости жизни и инфляция

Вопросы, которые не вошли в повестку сегодняшнего заседания Высшего Совета Безопасности при президенте:
— За первый квартал 2025 года ВВП снизился на 1,2% в реальном выражении. Международный валютный фонд ухудшил годовую оценку роста до 0,6% — это наименьший показатель среди стран региона. Министерство экономики тоже понизило прогноз развития до 1,3%.
— Кризис в экономике усугубляется несколькими факторами — засуха и резкое сокращение производства в сельском хозяйстве, инфляционное давление (среднегодовая инфляция оценивается в 8%), энергетический кризис.
— Продолжается миграция и «утечка мозгов» — трудоспособное население уезжает за границу на заработки, ухудшая ситуацию на рынке труда. Массовый отток трудоспособного населения, особенно молодежи и специалистов, приводит к «демографической яме» и нехватке кадров. Это критически бьет по госслужбе, медицине, образованию, научной и инновационной сферам.
— Экологическая ситуация в стране. Молдова — одна из самых уязвимых стран Европы к климатическим изменениям. В 2025 году страну вновь поразила засуха, что нанесло серьезный удар по аграрному сектору.
— Водообеспечение (особенно по реке Днестр) вызывает системную тревогу — уровень воды остается ниже норматива, что угрожает питьевому и аграрному снабжению.
— Волна украинских беженцев (более 100,000 человек) потребовала долгосрочной интеграции в системы образования, здравоохранения и социальной помощи, что несмотря на поддержку международных организаций вызывае серьезную нагрузку на систему.
— Кризис стоимости жизни, инфляция, дефицит рабочих мест и неуверенность в будущем способствуют социальной апатии, росту недовольства властью и популярности радикальных политических сил.
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