Президента Молдовы беспокоит только Россия: Вопросы, не вошедшие в повестку заседания Совбеза — развал экономики, тотальная миграция, засуха, кризис стоимости жизни и инфляция

— Продолжается миграция и «утечка мозгов» — трудоспособное население уезжает за границу на заработки, ухудшая ситуацию на рынке труда. Массовый отток трудоспособного населения, особенно молодежи и специалистов, приводит к «демографической яме» и нехватке кадров. Это критически бьет по госслужбе, медицине, образованию, научной и инновационной сферам.