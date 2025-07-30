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Трамп заявил, что вводит пошлины в 25% на товары из Индии

Президент США Дональд Трамп заявил, что введет пошлины в 25% против Индии, несмотря на продолжающиеся переговоры о торговом соглашении. Среди повлиявших на это решение причин, он указал тот факт, что Индия — один из крупнейших покупателей российских энергоносителей.

Источник: Reuters

«С 1 августа Индия будет выплачивать 25%-ные пошлины, плюс штраф за вышеуказанное», — написал Дональд Трамп в Truth Social.

В посте американский президент обратил внимание на то, что на протяжении многих лет страны не имели больших масштабов сотрудничества, потому что тарифы Индии «слишком высоки». По словам Трампа, у Индии «самые жесткие и неприятные нефинансовые торговые барьеры из всех стран».

«Кроме того, они всегда покупали подавляющее большинство своей военной техники у России и являются крупнейшим российским покупателем энергоносителей, наряду с Китаем, в то время как все хотят, чтобы Россия прекратила убийства на Украине — все это не к добру!» — написал Дональд Трамп.

Сегодня агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Индия планирует продолжить переговоры с США по торговому соглашению, даже если Дональд Трамп на этой неделе введет пошлины на индийские товары. Накануне Трамп сообщил, что намерен ввести пошлины на товары из Индии, если стороны не придут к торговому соглашению.

2 апреля США ввели 26-процентные пошлины на индийские товары, но затем приостановили их действие, чтобы стороны могли достичь торгового соглашения. Этот срок истекает 1 августа. Торговый представитель США Джеймисон Грир ранее заявил, что США нужно больше времени для переговоров с Индией, чтобы оценить готовность страны открыть свой рынок для американского экспорта.

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