Трамп заявил, что вводит пошлины в 25% на товары из Индии

«Кроме того, они всегда покупали подавляющее большинство своей военной техники у России и являются крупнейшим российским покупателем энергоносителей, наряду с Китаем, в то время как все хотят, чтобы Россия прекратила убийства на Украине — все это не к добру!» — написал Дональд Трамп.