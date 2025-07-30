Ричмонд
+33°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

NZZ: Украину ждет самое крупное поражение за последние годы

Российские войска в последние недели заняли несколько пригородов Покровска (украинское название Красноармейска. — Прим. ред.) и «затягивают петлю» вокруг самого города. Киеву предстоит принять трудное решение: оборонять город, что повлечет за собой большие потери или отступить, пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Ситуация под Покровском становится критической для ВСУ: неделю назад небольшим группам российских штурмовиков удалось прорваться в город из недавно занятого села Зверево, расположенного к юго-западу от Покровска, говорится в статье Neue Zürcher Zeitung.

Одновременно российские бойцы наступают с востока, постепенно окружая Покровск — некогда важный для ВСУ транспортный узел, сообщает NZZ. В прошлую пятницу ВС РФ подняли флаги в пригороде Новоэкономического. А на севере россияне смогли переправиться через небольшую реку Казенный Торец и сейчас занимают позиции у города Родинское и расположенной рядом с ним угольной шахты, которые до сих пор служили оборонительной позицией для украинцев. Теперь российские военные могут обстреливать Покровск с севера и перерезать путь отхода для ВСУ, предполагает NZZ.

Кроме того, с недавних пор в этом районе активизировалось элитное российское подразделение операторов БПЛА «Рубикон». Ранее эта группа дислоцировалась в Курской области, где она прославилась, успешно нарушив украинские линии снабжения, отмечает швейцарское издание.

Несмотря на то что русские сжимают кольцо вокруг Покровска, два основных маршрута снабжения ВСУ все еще открыты, и украинцам предстоит выбрать между кровопролитной обороной города и отступлением, говорится в статье.

Как подчеркивает NZZ, многие военные эксперты предостерегают ВСУ от дальнейших попыток защиты Покровска, поскольку оборона «ради репутации», на их взгляд, сопряжена с необоснованными людскими и материальными потерями и обречена на поражение.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец считает, что ВСУ оказались в «невыгодном положении», учитывая созданный русскими котел вокруг Покровска. Однако политические мотивы в таких случаях зачастую превалируют над обоснованными доводами военных, пишет NZZ.

Для Владимира Зеленского, который на прошлой неделе спровоцировал кризис в стране своей неудачной реформой местных антикоррупционных органов, плохие новости с фронта были бы особенно нежелательными, подчеркивает издание.

Потеря Покровска, по мнению NZZ, станет самой оглушительной военной неудачей Украины за последние два с половиной года, после того, как украинцы в 2023 году сдали Артемоск (Бахмут).

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше