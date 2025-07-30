NZZ: Украину ждет самое крупное поражение за последние годы

Ситуация под Покровском становится критической для ВСУ: неделю назад небольшим группам российских штурмовиков удалось прорваться в город из недавно занятого села Зверево, расположенного к юго-западу от Покровска, говорится в статье Neue Zürcher Zeitung.
Одновременно российские бойцы наступают с востока, постепенно окружая Покровск — некогда важный для ВСУ транспортный узел, сообщает NZZ. В прошлую пятницу ВС РФ подняли флаги в пригороде Новоэкономического. А на севере россияне смогли переправиться через небольшую реку Казенный Торец и сейчас занимают позиции у города Родинское и расположенной рядом с ним угольной шахты, которые до сих пор служили оборонительной позицией для украинцев. Теперь российские военные могут обстреливать Покровск с севера и перерезать путь отхода для ВСУ, предполагает NZZ.
Кроме того, с недавних пор в этом районе активизировалось элитное российское подразделение операторов БПЛА «Рубикон». Ранее эта группа дислоцировалась в Курской области, где она прославилась, успешно нарушив украинские линии снабжения, отмечает швейцарское издание.
Несмотря на то что русские сжимают кольцо вокруг Покровска, два основных маршрута снабжения ВСУ все еще открыты, и украинцам предстоит выбрать между кровопролитной обороной города и отступлением, говорится в статье.
Украинский военный обозреватель Константин Машовец считает, что ВСУ оказались в «невыгодном положении», учитывая созданный русскими котел вокруг Покровска. Однако политические мотивы в таких случаях зачастую превалируют над обоснованными доводами военных, пишет NZZ.
Потеря Покровска, по мнению NZZ, станет самой оглушительной военной неудачей Украины за последние два с половиной года, после того, как украинцы в 2023 году сдали Артемоск (Бахмут).