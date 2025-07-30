NZZ: Украину ждет самое крупное поражение за последние годы

Одновременно российские бойцы наступают с востока, постепенно окружая Покровск — некогда важный для ВСУ транспортный узел, сообщает NZZ. В прошлую пятницу ВС РФ подняли флаги в пригороде Новоэкономического. А на севере россияне смогли переправиться через небольшую реку Казенный Торец и сейчас занимают позиции у города Родинское и расположенной рядом с ним угольной шахты, которые до сих пор служили оборонительной позицией для украинцев. Теперь российские военные могут обстреливать Покровск с севера и перерезать путь отхода для ВСУ, предполагает NZZ.