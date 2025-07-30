Юрий Слюсарь призвал активнее подключать объекты к газу

«Если уж газ к границам участка подведен, то надо сделать все, чтобы абонентов подключить, оказать помощь необходимую на уровне муниципалитетов. Если деньги потрачены, сети подведены, а объект не подключен, это напрасно выкинутые деньги. Это ответственность глав муниципалитетов, руководителей соответствующих министерств, чтобы подключение было проведено в сжатые сроки», — подчеркнул Юрий Слюсарь.