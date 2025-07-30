Юрий Слюсарь призвал активнее подключать объекты к газу

«Если уж газ к границам участка подведен, то надо сделать все, чтобы абонентов подключить, оказать помощь необходимую на уровне муниципалитетов. Если деньги потрачены, сети подведены, а объект не подключен, это напрасно выкинутые деньги. Это ответственность глав муниципалитетов, руководителей соответствующих министерств, чтобы подключение было проведено в сжатые сроки», — подчеркнул Юрий Слюсарь.
В 2024 году завершено строительство девяти межпоселковых газопроводов протяженностью 205 км, а также начато возведение 22 подводящих сетей, девять из которых планируют сдать до конца года. Параллельно ведется проектирование еще 30 объектов.
Также в прошлом году внутрипоселковые сети появились в 41 населенном пункте, их общая длина составила 344 км. Завершено проектирование 127 объектов.
В 2024 году в Ростовской области построили более 1200 км газопроводов. Общая протяженность сетей выросла на 2,3% по сравнению с прошлым годом и достигла более 51 тыс. км. В результате газом обеспечили свыше 25 тысяч домов и квартир.
Благодаря взаимодействию с компанией «Газпром межрегионгаз» в программу газификации включили 19 дополнительных населенных пунктов.
По соцдогазификации, предусматривающей бесплатную подводку сетей к участкам, в прошлом году обеспечена возможность подключения для 7500 домов, подключили свыше 7200 домов. До конца этого года планируют охватить еще 4500. Ростовская область лидирует по скорости подключения соцучреждений.
Сейчас разрабатывается программа газификации на 2026−2030 годы, которая должна учесть потребности всех районов. Особое внимание уделят объектам образования и здравоохранения.